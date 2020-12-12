«Валентин Гафт просто отказался жить в таком состоянии»: поэт Валерий Краснопольский рассказал о своей последней встрече с актером

Поэт Валерий Краснопольский дружил с народным артистом много лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист РСФРС Валентин Гафт умер 12 декабря 2020 года - как рассказал его пасынок, причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного год назад.

Поэт Валерий Краснопольский дружил с народным артистом много лет. Он издавал книжки Гафта, организовывал его концерты.

- Валя умер из-за того, что отказали почки. Но это все следствие инсульта, он так и не смог восстановиться, не мог ходить, - рассказал нам Валерий Краснопольский. - Мы виделись с Валей 2 сентября на его дне рождения. Я приезжал к нему на дачу в Жаворонки. Он прекрасно выглядел, даже лучше, чем до болезни. Выпили по рюмке. Я привез его новую книжку стихов. Но глаза у него были грустные. Он с такой тоской смотрел. Думаю, он просто отказался жить в таком состоянии. Если бы он мог говорить, если бы он встал на ноги после болезни, все было бы нормально. Его бы держала какая-то перспектива. Надежда, что сможет вернуться на сцену. Но мышцы ослабли. Не восстановились речь. Он молчал. И для него это была уже не жизнь…

Народный артист РСФРС Валентин Гафт умер 12 декабря 2020 года - как рассказал его пасынок, причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного год назад. Фото: Тимур ХАНОВ

Валерий Краснопольский сообщил, что авторские права Валентина Гафта на все его литературные произведения перейдут к вдове Ольге Остроумовой.

Прощание с народным артистом России пройдет во вторник в театре «Современник», в котором Валентин Гафт прослужил полвека. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я видел гениев, с которыми не стоял рядом. И никогда не думал, что буду, как они": ушел из жизни Валентин Гафт

85-летний актер скончался от инсульта, после которого не смог восстановиться (подробности)

Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви

Редкую историю взаимоотношений актеров Валентина Гафта и Ольги Остроумовой приоткрывают изданная небольшим тиражом биография артиста (подробности)

Валентин Гафт: «В первый день войны поезд, на котором мы должны были ехать с семьей, разбомбили»

Когда началась война, маленькому Вале Гафту не было еще и шести лет. Его семья жила тогда в Сокольниках, на улице Матросская тишина. Отец, адвокат, ушел на фронт добровольцем. Вернулся в самом конце войны майором - с ранением в голову несколько месяцев пролежал в одном из московских госпиталей.

Что из военного детства больше всего врезалось в память? Знаменитый актер Валентин Иосифович в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» вспомнил о многом (подробности).

Валентин Гафт: А над нами кто-то свыше Все давно решил за нас

2 сентября народному артисту исполнилось 85 лет. К сожалению, как говорят его близкие, после инсульта он потерял физическую силу и не хочет, чтобы его видели в таком состоянии (подробности)

"Когда ты сочиняешь эпиграммы, ты сам себе копаешь яму": лучшее из сборника Валентина Гафта

Актер написал множество произведений - хлестких и язвительных. Вспоминаем их в нашей подборке (подробности).