"Я перед ней виноват": смерть единственной дочери стала проклятием Валентина Гафта

12 декабря 2020 года разбитый инсультом актер скончался Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валентин Гафт был женат трижды. Вторая супруга - балерина Инна Елисеева родила в 1973 году актеру дочь Ольгу. В начале 1980-х годов Гафт и Елисеева развелись. Ольга жила с мамой. А в 2002 году покончила жизнь самоубийством. Артист до конца дней винил себя в смерти наследницы. 12 декабря 2020 года разбитый инсультом актер скончался, так и не простив себя.

Жизнь Валентина Гафта полна не просто разочарований. Знаменитый актер пережил трагедию, о которой не мог говорить без слез. Второй супругой звезды театра и кино была Инна Елисеева - девушка из очень обеспеченной семьи, дочь лауреата Сталинской премии. Характер у жены оказался тяжелым. В браке у пары родилась дочка Ольга. Впрочем, появление малышки не изменило пренебрежительного отношения тещи и тестя к актеру. "Как-то за обедом я спросил, можно ли мне еще цыпленочка, а мне ответили: «Вот когда будете зарабатывать, тогда и получите». И я ушел из этого дома навсегда. Почему-то пишут, что Инна была балериной, но нет - она вообще нигде не работала", - делился Гафт.

Балетом занималась дочь Гафта. После развода родителей девочка осталась жить с матерью, но актер старался принимать активное участие в жизни девочки и всячески помогал ей. Ольга получила хорошее образование, посещала престижную балетную студию, а также мечтала попробовать свои силы на актерском поприще. Однако была застенчивой, кроткой и не унаследовала от отца актерского таланта. На вступительных экзаменах в столичный театральный вуз Ольга с треском провалилась.

С балетом у девушки, несмотря на все ее старания, дела тоже не заладились. Эмоциональное состояние Ольги усугубляли постоянные конфликты с матерью. Женщина оскорбляла и всячески унижала дочь, нередко набрасывалась на нее с кулаками.

Валентин Иосифович приобрел для дочери квартиру, но экс-супруга не разрешила наследнице съехать. Оля пыталась наладить личную жизнь, встречалась некоторое время с сыном актера Евгения Леонова, но семья ее избранника были категорически против этих отношений. Молодые люди расстались.

Ходили слухи о том, что Ольга однажды предприняла попытку свести счеты с жизнью, но ее спасли, отправили на лечение в психиатрическую клинику. Впрочем, друзья девушки опровергали эту информацию. Они заявили, что в психушку ее упекла родная мать.

Последней каплей для Ольги стало расставание с любимым мужчиной. Пережить это она уже не смогла. В 2002-м Ольга покончила с собой в 29 лет. Девушка оставила предсмертную записку, в которой призналась, что не может больше "жить в аду". Она также обращалась к возлюбленному, называя его "мое очарование", признавалась в любви и желала ему счастья. В конце Оля попросила людей, которые найдут записку, передать ее "ему". По некоторым данным, избранником девушки был немолодой музыкант Владимир Богораду.

Тело Ольги обнаружила ее мать лишь через сутки - женщина была на даче. Позже в доме были найдены дневники девушки, в которых она описывала пугающие подробности взаимоотношений с родительницей.

Самоубийство ребенка стало для Гафта не просто потрясением, а проклятием. "Оправдания нет, вину мою исправить нельзя", - вынес он приговор самому себе. Дело в том, что Валентин Иосифович незадолго до трагедии встречался с наследницей. Та жаловалась, что мама не дает ей жизни и совсем затравила. Гафт, как мог, успокаивал дочь. Но помочь ей ничем не смог. Наследницу актера похоронили на Троекуровском кладбище. Артист запретил бывшей жене появляться на похоронах дочери. Она и не пришла.

Гафт стал искать утешения в вере. Часто вел мысленный диалог с дочерью. "Я с ней до сих пор часто разговариваю. Я перед ней виноват. Никого больше не виню в произошедшем, только себя. Это мой груз. Никого не зову себе в напарники, сам буду нести эту ответственность", - признавался артист .

Напомним, 12 декабря 2020 года Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет. 15 декабря на Троекуровском кладбище состоится прощание со звездой театра и кино. Возможно, на похороны приедет внебрачный сын актера от его связи с художницей Еленой Никитиной. О существовании Вадика артист узнал только через три года после рождения мальчика. Елена ничего не требовала от бывшего возлюбленного и не хотела обременять его обязательствами. Никитина переехала с ребенком в Бразилию, а общаться с отцом Вадим начал лишь после своего 40-летия.

"Недавно его мать мне позвонила и сказала, что с ним произошла беда. Вадима сильно побил таксист, изуродовал его. Она опять ничего не просила - никаких авантюр с ее стороны, все очень чисто. Но я сам стал помогать, как мог, высылал деньги на лечение. И Вадим выздоровел. Он далеко, я никогда его не видел, совсем не знаю, но интерес к нему есть. Судя по фотографиям, он похож на меня. Красивый парень", - говорил Валентин Иосифович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я видел гениев, с которыми не стоял рядом. И никогда не думал, что буду, как они": ушел из жизни Валентин Гафт

85-летний актер скончался от инсульта, после которого не смог восстановиться (подробности)

Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви

Редкую историю взаимоотношений актеров Валентина Гафта и Ольги Остроумовой приоткрывают изданная небольшим тиражом биография артиста (подробности)

Валентин Гафт: «В первый день войны поезд, на котором мы должны были ехать с семьей, разбомбили»

Когда началась война, маленькому Вале Гафту не было еще и шести лет. Его семья жила тогда в Сокольниках, на улице Матросская тишина. Отец, адвокат, ушел на фронт добровольцем. Вернулся в самом конце войны майором - с ранением в голову несколько месяцев пролежал в одном из московских госпиталей. Что из военного детства больше всего врезалось в память? Знаменитый актер Валентин Иосифович в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» вспомнил о многом (подробности)