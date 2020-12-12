Последней ролью Валентина Гафта стало привидение в фильме его пасынка

Валентин Гафт в фильме "О бедном гусаре замолвите слово" Фото: кадр из фильма

Валентин Гафт — это всегда мощь.

Голосовая, актерская и, конечно, физическая.

На экране он воплощал дистиллированную маскулинность: плечи пловца, грудная клетка Арнольда, огромные ручищи, неповторимый бархатный тембр и всегда грустные глаза. Удивительный контраст, на котором в Голливуде научились спекулировать только сейчас (да и то, в какой сравнение с Гафтом идут Дуэйны Джонсоны, Вины Дизели и прочие Джейсоны Стэтхемы — лидеры прокатов и рейтингов Forbes?)

Валентин Гафт в фильме "Гараж" Фото: кадр из фильма

Советская сцена не знала спортсменов-трагиков.

Но именно он напитал образы кавалериста Покровского («О бедном гусаре замолвите слово», 1980), главы гаражного кооператива Сидорина («Гараж», 1979) и даже сотрудника НИИ Сатанеева («Чародеи», 1982) харизмой силача. Краской, ради которой вообще-то годы надо было потратить на тренировки и режим.

А какой из него вышел дворецкий? Вспомните гимнастику Брассета в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975).

Казалось, Гафт и есть воплощение энергии жизни. Кипящей, струящейся сквозь прорехи судьбы, теплой и приятной; свет которой пробьется сквозь любые невзгоды и болезни.

И так будет всегда.

Тем удивительнее было увидеть его в 2010 году на сцене «Современника» в состоянии, близком к жалкому. Это слово никогда нельзя было представить рядом с фамилией актера, но в постановке «Сон Гафта, пересказанный Виктюком» было почти так. Особенно заметно бросалось в глаза на фоне еще более (до безумия) витального Александра Филиппенко, с которым на пару актер разыгрывал этот спектакль — тот как обычно скакал, насыпал экспрессию абзацами, жег публику глазами. Голос Валентина Иосифовича дрожал, он постоянно держался за опору, текст выскакивал из его рта скомканной скороговоркой. Ему было 75. Нам было больно. Беспощадная сволочь Паркинсон уже ждал Гафта в гримерке.

Валентин Гафт в фильме "Чародеи" Фото: кадр из фильма

Через три года они встретились.

А в 2015 году появилась возможность поговорить с его женой — очаровательной красавицей Ольгой Остроумовой. Родной сын актрисы от второго брака, режиссер Михаил Левитин, снимал фильм «Подлец»: в нем сыграл и 80-летний Валентин Гафт, и 84-летний Лев Дуров. Всем было понятно, что немногословная Остроумова согласилась на интервью только ради сына. Конечно, поддержал и отчим.

Меня гостеприимно приняли в доме в одном из арбатских переулков, рассказали про фильм, напоили чаем и препроводили к нему. Нет, Гафт не лежал, но и не вставал. Он сидел чуть согбенным на кровати, ноги его не были похожи на мосластые оковалки тяжелоатлета. Сложно было представить, что этот человек, попивая кефир, жал руку восхищенному гастролями «Современника» в Берлине Марчелло Мастроянни.

Валентин Гафт в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" Фото: кадр из фильма

Все это осталось в прошлом.

В 80 лет из Валентина Иосифовича на выдохе сочилась только мудрость. Каждая фраза давалась непросто. Но он был в абсолютном и трезвом уме.

— Роль для меня Миша наметил давно, — сказал актер. — Она небольшая по объему, но проходит сквозь весь фильм. Играю привидение — портрет, который оживает в тот момент, когда главный герой переходит все возможные границы. Такое возможно в жизни, такое может и присниться. Я очень болею за Мишу.

В этих словах вместилась вся его жизнь: осознание предназначения, дар радоваться за других, принятие актерской аскезы (магистральных, судьбоносных, бенефисных ролей, признаться, у Гафта почти не было) и бесконечная, щедрая любовь — к жене и ее взрослому сыну, которого пожилой актер в общем-то имел право не любить. Валентин Иосифович стал встречаться с Ольгой Михайловной, когда Мише было девять лет. И принял его как своего сына.

— Долгое время Валя не верил ему, но когда поверил — полюбил как родного, невероятно сильно, — вспоминала Остроумова. — У меня есть убеждение, которое не может сломить ни время, ни люди: я не чувствую голоса крови. В моей жизни есть люди, которые значат для меня больше, чем некоторые родные. Любить только потому, что родственник, этого я не пойму. Мама — та, которая воспитала, а не та, что родила. Как можно сравнивать? Та, которая взяла, вынянчила, пережила болезни, бессонные ночи, — настоящая мать. Отношения в семье у нас замечательные — Валя любит Мишу и Олю (дочь Остроумовой от того же брака — Авт.), и они его любят. И это чувствуется.

Борясь с болезнью до конца, он отчаянно держал железную осанку дисциплины: не позволял себе раскисать, писал по ночам, неистово болел за «Спартак», был в курсе повестки и поддерживал Донбасс. Он не тащил за собой ворох обид, претензий к жизни и режиссерам, власти. Ту самую шею ироничного Сидорина — в белоснежной водолазке из фильма «Гараж» — он до конца жизни пронес вытянутой. Сохраняя достоинство и самоуважение.

Фильм «Подлец» вышел в прокат в 2017 году, но сам стал привидением (сборы — чуть больше двух тысяч долларов).

Валентин Гафт в фильме "Подлец" Фото: кадр из фильма

Для Льва Дурова это была последняя роль — он скончался в год съемки, в 2015-м.

Выходит, для Валентина Гафта — тоже.

Актера не стало в злосчастном 2020-м.

Прощайте, жовиальный вы наш.

Мы запомним вас сильным и поигрывающим бицепсами дворецким Брассетом — за утренней зарядкой под сигару, вино и бодрый регтайм Уинифред Этвелл.

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