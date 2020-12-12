«Один из последних титанов»: Коллеги скорбят по Валентину Гафту

Народный артист умер на 86-м году жизни от последствий инсульта Фото: Тимур ХАНОВ

Печальная новость о кончине актера Валентина Гафта пришла 12 декабря 2020 года. Артист долго болел, ему так и не удалось восстановить здоровье после инсульта. Но до последнего дня он искренне удивлялся и радовался каждому доброму слову о себе, говорил, что счастлив иметь таких друзей. Сегодня близкие артиста скорбят о его уходе.

Актер Дмитрий Дюжев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Нет равного ему по высоте мысли, критическому взгляду с любовью к человеку, по его творчеству и рифме, неповторимой харизме... Это человек высочайшего коэффициента талантливости, который при жизни становится примером актерского мастерства, ремесла. Играя положительные или отрицательные роли, он одинаково убедителен. Гафт – один из последних титанов, айсбергов театрального мира, - поделился в эфире радио «КП» актер Дмитрий Дюжев.

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Очень жаль, что такой необыкновенный человек от нас ушел. Валентин Иосифович был очень яркой, разносторонней личностью, и его театральные работы, и его роли в кино, и его эпиграммы, стихи, которые мы знаем, они все очень расцвечивали нашу жизнь, она была более яркой, более полной, более объемной. Вот он ушел и пусто стало. И, конечно, искренние соболезнования Ольге, моей подруге дорогой, которая прожила с ним долгие годы, заботилась о нем, и у них была такая замечательная семья. Когда-то в молодости мы с ней снимались в фильме «А зори здесь тихие», и с тех пор в очень хороших отношениях. Я искренне соболезную ей, соболезную всем друзьям, мы остались без Гафта и это очень горько и грустно, - рассказала первый замглавы комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Уходят из жизни люди, которые реально влияли и создавали культуру 60-х, 70-х, 80-х по сей день. Это такие последние из могикан, на которых во многом держался наш репертуарный советский, а потом и российский театр. Валентин Гафт – это личность, это явление в нашей культуре, особенно в театральной культуре. Как-то у меня был юбилей, я спрашиваю его - ты придешь ко мне? Он говорит - понимаешь, я уже думал о том, что бы про тебя написать, но, так сказать, трудно найти то, за что можно про тебя что-нибудь подбросить негативное, зато ты классный актер, режиссер, теперь политик, и я тебе посвящу стихи. И он мне написал стихи. Лирические. Он говорит, ты у нас все-таки один из немногих таких настоящих героев, как в кино, в театре, так и в жизни. И я ему очень благодарен за эти слова. Он болел в последнее время, достаточно долго, и спасибо Оленьке Остроумовой, которая окружила его вниманием, заботой, любовью. Поэтому, конечно, память о Валентине останется, в первую очередь, в наших сердцах, в сердцах друзей, почитателей его таланта, - отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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