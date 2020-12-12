Украина и Грузия хотят, чтобы Россия сама себя высекла

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что происходит в головах у политиков из ближнего зарубежья? Ответ, исходя из их последних заявлений и действий, напрашивается сам собой, на них напало оказавшееся заразным украинство. Иначе трудно расценить, например, идею, озвученную в столице Незалежной – чтобы создать некую «Крымскую платформу», в которую вошли бы, кроме самой Украины, Турция, Франция, Германия, Великобритания, Германия, США и, не удивляйтесь, Россия.

Хотя официально заявлено, что приоритеты нового формата – это обеспечение эффективности санкций против РФ, защита прав человека и международного гуманитарного права и безопасности, никто не скрывает подлинной антироссийской направленности инициативы. Реальная главная цель нового формата, про который уже рассказал и президент Незалежной Владимир Зеленский – стремление обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира. И все это для того, чтобы вынудить Россию уйти из Крыма и передать полуостров, наплевав на свои законы и выраженную на референдуме весной 2014 года волю местного населения, Украине. После выборов в Молдавии, где новым президентом избрали Майю Санду, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил к участию в «Крымской платформе» и Молдавию.

- Я проинформировал своего коллегу об украинской инициативе относительно создания «Крымской платформы». Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате, - заявил Кулеба. А Зеленский уже объявил, что новый формат соберется весной следующего года. Правда, забыл уточнить, в курсе ли этого мероприятия руководители названных стран, и учтено ли оно в их рабочих графиках.

Аналогичная инициатива родилась и в Тбилиси.

- Нужен новый подход с учетом наших соседей по Кавказу и новых реалий. Нужно, чтобы Грузия вернула себе объединяющую, историческую роль двигателя на Кавказе, - объявила президент страны Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте. - Надо думать о «Платформе Кавказского мира», которая объединит страны Кавказа, внешних акторов и международные организации.

- Эта платформа будет создана не для диалога с Россией, а против него. «Кавказская платформа» является аналогом «Крымской платформы», в которой участвуют люди, постоянно выступающие против России и не готовые ни к какому диалогу с ней, - отреагировал на эти новости член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, по мнению которого Зурабишвили «пытается собрать противников России, подключить к работе представителей международных организаций и создать механизм дополнительного давления на Россию», и посоветовал руководству Грузии. – Зурабишвили надо думать не о том, как создавать бессмысленные платформы, а о том, как наладить диалог с Абхазией и Южной Осетией. Там живут народы, которые Грузия от себя оттолкнула, и теперь они не хотят возвращаться в ее состав. Для России же вообще никакого значения не имеет, будет эта платформа существовать или нет.

Фактически Россию хотят позвать в какие-то никем не обозначенные и никому не понятные структуры, чтобы она сама себя там высекла, удовлетворяя «хотелки» каких-то окраинных лимитрофов.

Господа, у вас там все в порядке с рассудком и здравым смыслом? Если уж Россия не явилась на войну с Украиной, куда та постоянно зазывает нас уже который год, то что нам делать на этих «платформах»?

Понятно, что и Тбилиси, и Киев хотят отвлечь внимание от невыполнения взятых на себя обязательств, но Москва им в этом помогать не собирается. А если уж так хочется открыть новую «говорильню», то мы, конечно, помешать в этом вам не в состоянии, но и слушать такие сплетни «бабушек на лавочке» не будем.