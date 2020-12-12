«У Максима глубокий порез возле глаза»: сын Марии Кожевниковой получил травму на прогулке из-за халатности взрослых

ЧП случилось неожиданно для всех Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многодетная мама Мария Кожевникова проводит много времени с сыновьями. В семье актрисы растут трое ребят – 6-летний Иван, 5-летний Максим, 3-летний Василий. 36-летняя Мария с супругом и детьми вчера вечером отправились на прогулку. Семья в прекрасном настроении прогуливалась, дышали свежим воздухом – ничего не предвещало беды.

ЧП случилось неожиданно для всех. Кто-то натянул тончайшую проволоку, причем не на частной территории, а в общей прогулочной зоне. Кожевникова в шоке до сих пор: «С Максимом все нормально, а вот я до сих пор отойти не могу». Дети гуляли, веселились, как вдруг один из сыновей упал. Детали происшествия Кожевникова сообщила в инстаграме: «Дети начали кидаться снегом и убегать друг от друга. Но какои -то идиот на территории натянул тонкий железный провод на высоте примерно одного метра. Естественно, его вообще не видно, и Максим с разбегу в него врезался. Порез пришелся на уровне глаз. И когда я это увидела, у меня «выключился свет», благо рядом был муж. Хочу поблагодарить детскую Тушинскую больницу, всех, кто дежурит и днем, и ночью…. Я пообещала Максиму, что зашивать не будем, наложили специальные стягивающие пластыри».

Сегодня, оказавшись дома, Кожевникова узнала – еще один ребенок ранее пострадал от этого провода. Так же не увидел его (он тонкий, почти незаметный), врезался и порезал горло. Но мама этого пострадавшего ребенка не стала поднимать шум и разбираться. Мария же правдоруб – она не хочет, чтобы кто-то из детей пострадал еще: «Либо этот провод уберут, либо я сама его перережу, но больше ни один ребенок не пострадает и не лишится чего-либо. Просто руки кому-то хочется вырвать за эту тупость! Меня просто разрывает халатность, из-за которой страдают люди, а тем более дети! Прошу, умоляю: давайте будем более внимательными в своей работе или к тому, что мы видим вокруг, хотя нам кажется, что это нас не касается! Потратьте время, ведь это может спасти жизнь». Настойчивость и неравнодушие Марии Кожевниковой спасет других детей от травм.