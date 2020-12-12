Всего с 2018 года воинскими подразделениями МТО Вооруженных Сил в Тульской области возведено 19 мостов Фото: Министерство обороны РФ

- Мы очередную задачу выполнили - по решению министра обороны Сергея Шойгу мы раньше намеченных сроков построили пять мостов и сдаем их в эксплуатацию", - сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков во время торжественной церемонии открытия движения по пяти возведенным автодорожным мостам в Тульской области.

Представитель ведомства отметил, что переправы сделаны подразделениями 69 отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа не только в срок, но качественно: мосты будут держать грузоподъемность не менее 50 тонн и служить более 50 лет.

- Всего с 2018 года воинскими подразделениями МТО Вооруженных Сил в Тульской области возведено 19 мостов. «Достойный вклад Вооруженных сил для Тульской области, - рассказал Булгаков, добавив, что все военнослужащие, задействованные в работах, являются мастерами своего дела.

Учитывая просьбы местных жителей, заместитель министра также пообещал, что ВС РФ помогут сделать тротуар до Нового года.

Минобороны сдало пять автодорожных мостов Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Минобороны, а также лично Сергея Шойгу и Дмитрия Булгакова за выстроенное взаимодействие.

- Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с Министерством обороны в ближайшие годы, - отметил Дюмин.

Он также напомнил, что Вооруженные силы были задействованы в строительстве мостов, не только в Тульской области, но и в других регионах России. «В Курской области мосты строили, на Дальнем Востоке, в Костроме стоят мосты вообще на федеральной трассе. Мостовыми подразделениями на всей территории страны не менее 200 мостов построено, - подчеркнул Булгаков.