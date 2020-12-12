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Общество

Минобороны сдало пять автодорожных мостов

Они будут служить жителям Тульской области более 50 лет
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Всего с 2018 года воинскими подразделениями МТО Вооруженных Сил в Тульской области возведено 19 мостов

Всего с 2018 года воинскими подразделениями МТО Вооруженных Сил в Тульской области возведено 19 мостов

Фото: Министерство обороны РФ

- Мы очередную задачу выполнили - по решению министра обороны Сергея Шойгу мы раньше намеченных сроков построили пять мостов и сдаем их в эксплуатацию", - сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков во время торжественной церемонии открытия движения по пяти возведенным автодорожным мостам в Тульской области.

Представитель ведомства отметил, что переправы сделаны подразделениями 69 отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа не только в срок, но качественно: мосты будут держать грузоподъемность не менее 50 тонн и служить более 50 лет.

- Всего с 2018 года воинскими подразделениями МТО Вооруженных Сил в Тульской области возведено 19 мостов. «Достойный вклад Вооруженных сил для Тульской области, - рассказал Булгаков, добавив, что все военнослужащие, задействованные в работах, являются мастерами своего дела.

Учитывая просьбы местных жителей, заместитель министра также пообещал, что ВС РФ помогут сделать тротуар до Нового года.

Минобороны сдало пять автодорожных мостов

Минобороны сдало пять автодорожных мостов

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Минобороны, а также лично Сергея Шойгу и Дмитрия Булгакова за выстроенное взаимодействие.

- Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с Министерством обороны в ближайшие годы, - отметил Дюмин.

Он также напомнил, что Вооруженные силы были задействованы в строительстве мостов, не только в Тульской области, но и в других регионах России. «В Курской области мосты строили, на Дальнем Востоке, в Костроме стоят мосты вообще на федеральной трассе. Мостовыми подразделениями на всей территории страны не менее 200 мостов построено, - подчеркнул Булгаков.

Армия

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