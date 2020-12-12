Моряки дали залп "Булавой" над Охотским морем

Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря

Сегодня, 12 декабря, ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота впервые произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

- Залповый пуск ракет с атомной подводной лодки 4-го поколения выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области и прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа, - сообщили в Минобороны России результаты учебных стрельб.

В ведомстве отметили, что при подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера "Владимир Мономах" проявил "высокий профессионализм и морскую выучку".

Отметим, что 14 ноября 2015 года экипаж атомной подводной лодки произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камча.

СПРАВКА "КП"

Название "Булава" взято от славянского була - шар. В древности так называлось короткодревковое ударно-дробящее холодное оружие в виде рукояти с шаровидным навершием. Согласно открытым данным максимальная дальность ракеты "Булава" 9300 километров (от Охотского моря до Вашингтона 8607 километров), стартовый вес 36,8 тонн (это как два московских трамвая), несет на себе 6-10 боевых блоков по 100-150 килотонн (на Хиросиму сбросили всего 18 килотонн). Ракеты способны маневру, рысканию в тангажу. Каждый блок в отдельности имеет систему преодоления противоракетной обороны и индивидуальное наведение на заданную цель.