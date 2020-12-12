Американка узнала об измене своего парня по стакану кофе из Starbucks

В кофейнях Starbucks, как и во многих других, при заказе обычно спрашивают имена тех, кому предназначается конкретный напиток, после чего имя пишут на стаканчике Фото: Shutterstock

В популярной соцсети TikTok среди подписчиков проходит своего рода флешмоб: люди рассказывают друг другу самые нелепые ситуации, когда узнали об изменах своих вторых половинок. В лидерах - истории, когда об амурных делах рассказывали друзья и знакомые. Но одна явно выделяется из общей картины.

Молодая американка рассказала, что узнала об измене своего приятеля совершенно случайно, благодаря обычному стакану кофе.

- Однажды мой парень пришел домой поздно вечером, в руках у него был кофейный стаканчик из Starbucks, я вообще не придала этому значения, - рассказывает Даниэль Браун. – Он сказал, что был с друзьями неподалеку.

Девушка поверила ему. А потом решила попробовать кофе и взяла стакан в руки. Но на оборотной стороне было написано женское имя - Бритни. Именно так звали бывшую подружку ее молодого человека.

В кофейнях Starbucks, как и во многих других, при заказе обычно спрашивают имена тех, кому предназначается конкретный напиток, после чего имя пишут на стаканчике.

- Получается, что мой друг пил кофе со своей экс-подругой, а не с друзьями, - сделала вывод жертва обмана.

Клубок измен начал раскручиваться, когда Даниэль задала своему возлюбленному вопрос в лоб. Но тот вместо того, чтобы признаться и покаяться, начал врать. Он сказал, что так зовут баристу, который приготовил ему кофе. Даниэль ему не поверила и бросила стакан ему в лицо. После этого парочка разошлась.

Видео с этой драматической историей в соцсети набрало более 90 тысяч просмотров. Большая часть подписчиков поддержало девушку, но были и те, кто посчитал ее лгуньей. По их мнению, эта история не могла произойти, и ее дружок просто хотел над ней подшутить.

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