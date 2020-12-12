Космические чудеса 14 декабря 2020 года: с утра звездный дождь, к вечеру солнечное затмение

Метеоры потоки Гемениды вспыхивают разными цветами.

Выше голову, северяне!

В ночь с 13 на 14 декабря 2020 года в 03:50 по московскому времени своего максимума достигнет метеорный поток Геминиды — один из самых ярких и мощных. Бывало, что из него сыпались по 200 падающих звезд в час. Такое и в нынешнем году возможно. Но в среднем наблюдатели насчитывали по 100-120 метеоров – по два в минуту.

Звездопад продолжится до 17 декабря, сбавив, конечно, интенсивность.

Геменидами намусорил Фаэтон – то ли астероид, то ли потухшая комета. Метеорный поток образован шлейфом, оставленным этим странным небесным телом. В шлейфе – не только пылинки. Попадаются и «булыжники» размером с кулак. Они вспыхивают яркими болидами.

Гемениды рассыпал по Солнечной системе Фаэтон - то ли астероид, то ли комета.

Фаэтон, кстати, весьма крупная глыба. В поперечнике достигает почти 5 километров. Летает вокруг Солнца, подходя к нему довольно близко. Полный оборот совершает примерно за полтора года.

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В метеорном потоке Гемениды попадаются яркие болиды.

Гемениды – медленные метеоры, влетают в атмосферу со скоростью 32-35 километров в секунду. И сгорают неторопливо, оставляя яркие струйки желтого, голубого, красного и зеленого цветов. Можно успеть загадать желание.

Астрономы Московского планетария надеются на ясную погоду и хорошую видимость. Луна, кстати, совсем не будет отсвечивать – её вообще на небе не будет. Максимум метеорного потока попадает на новолуние. Поэтому, как стемнеет, можно начинать наблюдать.

Радиант Геминид - точка на небе, из которой метеоры как бы вылетают, находится в созвездии Близнецов. (Gemini). Оно и дало название потоку. Найти радиант легко – он чуть левее и выше Пояса Ориона – трех ярких звезд, вытянутых в ряд.

Близнецы – созвездие Северного полушария. Зимой оно восходит достаточно высоко над горизонтом.

Радиант потока Гемениды расположен в созвездии Близнецов (Gemini), левее Пояса Ориона.

Лунная тень на плетень в Южной Америке

4 декабря 2020 года в 19:13 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца. Луна закроет светило целиком и даже больше – диаметр её диска превысит солнечный в 1,0254 раза.

Солнечное затмение будет полным, Луна закроет весь солнечный диск.

Тень Луны падет на Чили и Аргентину – пройдет по ним полосой шириной в 90 километров.

В Московском планетарии уточняют: затмение достигнет максимума в точке с координатами 40,3° южной широты, 67,9° западной долготы, и продлится - в максимуме 2 минуты 10 секунд. Столько времени Луна будет загораживать Солнце. При этом расстояние до неё составит 364072 километра.

Тень от Луны на Земле во время солнечного затмения: снимок из космоса.

Путь тени солнечного затмения по Земле 14 декабря 2020 года.

Мы, жители северного полушария, останемся без грядущего солнечного. Не увидим никакой его фазы. Поскольку Луна будет отбрасывать тень в южном полушарии – на Южную Америку, частично на Африку и Антарктиду. А жители южного полушария останутся без Геменид – метеорного потока северного полушария. Так вот распорядились свыше.