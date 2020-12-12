Гафт писал Нонне Мордюковой: «Ты – Бога дочь, ты – жизни эликсир, ты – в валенках обыкновенный гений»

Известие о кончине Мастера опечалило сестру Нонны Мордюковой
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Наталья Катаева (Мордюкова), художник по костюмам «Мосфильма», работала на трех картинах вместе с Валентином Гафтом. Самая известная из них – «Здравствуйте, я ваша тетя», где Наталья Викторовна одевала исполнителей, а актёр снялся в небольшой эпизодической роли.
Известие о кончине Мастера опечалило сестру Нонны Мордюковой...
- ...Валю Гафта я знала. Мы работали на нескольких фильмах. Помнится, картина «Дневной поезд», Рита Терехова и Валя в главных ролях.
Это было очень давно. Потом еще на фильме «Здравствуйте, я ваша тетя» вместе работали, он там дворецкого играет…
Валя ко мне очень хорошо относился. Всегда говорил: «Наташка, а ты молодец, что так придумала!»
А вообще, очень ранимый был. Вот играет, а потом подходит ко мне: «Наташ, как, получилась у меня сцена?» Вот мне кажется, он все время сомневался в себе…
Когда у него не очень получалось, я ему об этом не говорила. А он, оказывается, на моем лице все видел - оглядывался и смотрел на мою реакцию. Я всегда присутствовала на съемках.
- Он Нонне Викторовне (Мордюковой) стихи посвящал…
- Да! Гафт писал Нонне - «Ты – Бога дочь, ты – жизни эликсир, ты – в валенках обыкновенный гений». (Полностью стихи читайте ниже. - Авт.)
- Они дружили?
- Вы знаете, так, чтобы встречаться, по телефону болтать - этого не было. Но заочно очень уважали друг друга. За юмор, за любовь к искусству.
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Фото: ТАСС
- А что Нонна Викторовна о нем говорила?
- Она говорила - вот черт какой талантливый, но как-то, говорит, плохо себя проявляет… Но вот когда приходится играть, он всегда справляется хорошо с ролью. Четко. И никуда не лезет.
- А что значит «не лезет»?
- Ну, некоторые актеры все время толкутся, по «Мосфильму» ходят - а вдруг заметит режиссер… А Валя Гафт - нет. Правда, он много в театре работал.
Он оттуда не выходил. Он безумно любил театр.
И очень был внимательным человеком! К любому с пониманием относился, с уважением. Редко у актеров бывает такое, что он каждого заметит - кому вдруг плохо, кому вдруг весело - он порадуется за него. А сам очень ранимый… если кто-то скажет, что вот это не очень - это все, он заболевает просто.
- А как Нонна Викторовна стихи его восприняла?
- Нонну надо было знать. Она долго не восхищалась этим стихотворением. Она порывистая. Как только прочитала, сказала - вот черт, надо же, заметил, что я в валенках. Вот что только и смогла сказать. Нонна не распространялась как-то так об артистах. Но если у кого-то роль удалась – обязательно поздравит. Вот сыграла Инна Макарова в фильме «Дорогой мой человек», так Нонна позвонила ей и говорит: «Инна, это лучшая твоя роль…»
- Но Гафта там не было…
- Ну, да, но речь о том, что мы радовались его удачам. Он очень любил и сниматься, и играть в театре, цеплялся за любую, даже маленькую роль.. Это его жизнь была. Он этим жил. И тем, кто ему предан, он был преданным товарищем. Именно товарищем. Он мне говорил: «Наташка, ты свой парень.»
- Почему он так говорил вам?
- Сама не знаю. Значит, я его понимала… Пойдем, говорит, кофе выпьем, у тебя есть время? Я говорю - пойдемте, Валя. Я его Валей называла. Он сам просил - не надо меня по отчеству.
Потом, помню, в экспедиции, когда другой фильм снимался, в Ленинграде, пошли в ресторан поужинать, я ему оформила прокат дубленочки. Ну, у костюмеров не было такой модной дубленки, а у Вали была. Вот я и «позаимствовала» эту вещь у Валентина. Конечно, за «прокат» платили определенные деньги. А Валя и говорит: «Пойдем, Наташка, с тобой проедим эти деньги…» Ну, и проели! Там в ресторане был концерт и ведущий был такой смешной: усы наклеены, а он так гордо выходит на сцену, объявляет номера. В общем, Валя все это подмечал.
- А потом писал свои блестящие, остроумные эпиграммы!
- Валя Гафт был очень интересным человеком и актером. Он глубоко копал, всегда выискивал какие-то детали для своих ролей. И эпиграммы, конечно, великолепно писал!
КСТАТИ
Замечательный актер, талантливый во всем человек, Валентин Гафт писал не только блестящие сатирические опусы, отличающиеся отменным чувством юмора, остротой и отличным слогом. А мог создать и глубоко философское стихотворение, или – передать свое восхищение талантом другого. Такими и были стихи о Нонне Мордюковой...
«Ты – вечносексуальная пыльца,
Ты – саженец – наследница природы»
* * *
Я, глядя на тебя, молюсь.
От восхищенья вою, плачу.
И до, и после передачи
И удивляюсь, и «дывлюсь».
Ты – красота, спасающая мир,
Ты – простота – венец тайносплетений,
Ты – Бога дочь, ты – жизни эликсир,
Ты – в валенках обыкновенный гений.
Ты – вечносексуальная пыльца,
Ты – саженец – наследница природы.
И нет иконописнее лица, –
В нём соль земли и нежность небосвода.
Да, я люблю тебя давным-давно.
Прости, что я «на ты», но так уж получилось.
Спасибо, Божья милость, за кино,
И за тебя спасибо, Божья милость.
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