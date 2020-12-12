Внебрачный сын Валентина Гафта родился против воли актера и оказался его копией

Валентин Гафт узнал о существовании сына Вадима, когда мальчику было три года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валентин Гафт в 1974 году узнал, что у него родился внебрачный сын Вадим Никитин. Мать мальчика - московская художница Елена Никитина - имела бурный, но непродолжительный роман с артистом. Женщина родила ребенка. хотя Гафт и был против.

Валентин Гафт узнал о существовании сына Вадима, когда мальчику было три года. Всю свою жизнь наследник звезды живет в Бразилии. Пока неизвестно, приедет ли он на похороны отца, который скончался 12 декабря 2020 года.

Вадиму сейчас 49 лет. Он очень похож на родителя и пошел по его стопам, работает в бразильском театре актером. У него есть своя семья и ребенок. Внук назван в честь знаменитого деда. Причем Валентин-младший родился в один день с Валентином Иосифовичем. Сейчас ему 17 лет.

Ольга Остроумова - третья жена Валентина Иосифовича, говорила, что сын Гафта родился против его воли. Впервые отец и сын увиделись в 2014 году благодаря Андрею Малахову. Гафт тогда едва не расплакался. "Он нежнейший человек. Он умница. Он снял всевозможные препятствия, которые могли бы быть", - с дрожью в голосе сказал актер, ожидая в студии появления своего сына.

Когда Вадим вышел на съемочную площадку и сел рядом с отцом, то актер не сразу смог посмотреть ему в глаза. "Папа, я тебя люблю. Не претендую на то, чтобы быть твоим сыном. Прежде всего я хочу быть твоим другом! Не надо чувствовать обязанность быть мне отцом. Я тебя люблю как большого друга, который все время дает о себе знать в моих венах", - сказал при встрече наследник.

Бывшая возлюбленная звезды Елена Никтина рассказывала, что воспитала сына в любви к отцу. "Я быстро забеременела. Этого не было в планах ни у кого, и даже у меня. Когда я сообщила ему, я помню, он сидел в кресле, и вдруг я увидела абсолютно другого человека. Лицо изменилось, глаза стали жесткие. И он ушел. Для меня это был конец. Когда Валентин ушел от меня, это стало трагедией, потому что я любила его. Но что поделаешь... Больнее всего было принять тот факт, что мой сын не общается с отцом. Когда мы встретились, мне было 31, а ему 36. У нас был красивый роман. Сын всегда гордился тем, что его папа - великий актер Валентин Гафт", - делилась сокровенным художница.

Вадиму сейчас 49 лет

По ее словам, она пошла не только против Гафта, но и против общества, родив ребенка и став матерью-одиночкой. А когда ее сестра вышла замуж за иностранца и уехала заграницу, она вместе с мамой и сыном отправилась в Бразилию.

Никитина рассказывала, что первая попытка сына увидеться с Гафтом не увенчалась успехом. "Вадим пытался встретиться с ним в непростой для Гафта период. Как раз когда не стало его дочери Ольги. Вадим тогда даже прилетал в Москву, но отец не смог его принять. Так получилось, что в Москве сын тогда попал в плохую историю. Его избил таксист, сломал челюсть. Я позвонила Валентину, и он дал нам денег на лечение, поговорил по телефону с Вадимом. А в эту встречу, спустя годы Валентин сказал «Прости!»", - отметила художница.

Валентин Иосифович после своей встречи с наследником в эфире у Малахова рассказывал: "Если бы вы знали, сколько лжи на меня вылилось и сколько людей меня сейчас поливают грязью! Я получил тысячи омерзительных писем. Люди счастливы, что появилась возможность сказать мне что-то гадкое. Но я уже к этому привык. Пусть ругают, что тут поделаешь... Меня со всех сторон проклинают. Но, знаете, мальчик, мой сын, оказался замечательным парнем. Счастлив, что встреча состоялась".