«Непрофессионализм и неуважение к зрителю!»: Лобода объяснила, почему отказалась петь на «Золотом граммофоне»

Светлана назвала kp.ru свою версию конфликта с организаторами премии Фото: Личный архив

Светлана Лобода отказалась от премии «Золотой граммофон» и уехала домой. По одной из версий конфликта, певице не понравилось, что у артистки Мари Краймберри тоже в номере есть ванна. По другой версии, скандал разгорелся из-за того, что у Лободы и Краймберри были люксовые гримерки с ванной, что задело Лободу. Мол, только она тут - номер один.

Однако Светлана назвала kp.ru свою версию конфликта с организаторами премии.

- На протяжении двух недель мы вместе с целой командой постановщиков, каскадёров , пиротехников готовили сложный акробатический номер для премии «Золотой граммофон», в котором была задействована в качестве реквизита ванна, - сказала директор певицы Нателла Крапивина - Специально для работы над номером был приглашён Олег Бондарчук. По всей видимости, это не понравилось режиссеру церемонии «Золотой Граммофон» Андрею Сычёву. И как оказалось, в его программе, в номере для другого артиста тоже была задействована ванна. Мы абсолютно не возражали против этого, но приехав на репетицию, мы увидели, что номера стоят практически один за другим. Мы обратились к режиссеру и организаторам с просьбой разнести номера в программе. Ибо это является не только непрофессионализмом, но и абсолютным неуважением к зрителю.

Мы привыкли держать высокую планку качества и полностью сами финансировали свой номер, чтобы в очередной раз удивить и порадовать наших поклонников. Мы обязательно найдём возможность в самое ближайшее время показать его нашему зрителю.

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