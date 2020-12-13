Валерий Фальков - о зимней сессии в COVID, дополнительных бюджетных местах и судьбе иностранных студентов

Министр науки и высшего образования ответил на главные вопросы об учебе в эпоху пандемии в эфире Радио "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Валерий Николаевич, наверное, ни один ваш предшественник – министр науки и образования - не попадал в такую напряженную ситуацию. Вы только-только вступили в должность, и тут же пришлось быстро принимать совершенно неожиданные для вузов решения. Что было самым сложным?

- Самой трудной была середина марта, когда нужно было принимать очень непростое решение: закрывать университеты или не закрывать? Мы по-другому посмотрели на университеты, на организацию работы с нашими и с иностранными студентами, на технологии обучения. В одночасье вся система высшего образования перешла на новый формат обучения – удаленный.

Про дополнительные бюджетные места в вузах

- До начала пандемии готовились многие важные решения по развитию высшего образования. Например, система 2+2+2. То есть, первые два года бакалавриата - базовое образование, два года - специализированное, два года магистратуры. Другие были предложения. Что-то из этих планов будет реализовано или сейчас все силы брошены на удержание нынешней ситуации в вузах?

- Конечно, текущая ситуация требует объективно гораздо больше времени. Вы напомнили о поручении Президента - 2+2+2. Оно будет выполнено. Как и другие инициативы, которые либо уже реализованы, либо в стадии проработки. Например, увеличение бюджетных мест в вузах регионов. Планировалось добавлять места с 2021 года, а по факту уже в этом году 11 тысяч 400 бюджетных мест добавили регионам. Форсировали событие.

И теперь до 2024 года ежегодно количество бюджетных мест будет увеличиваться.

- В основном на какие специальности?

- IT, подготовка медиков, учителей. Это три ключевых приоритета.

При этом мы не сократили количество бюджетных мест в наших столицах - в Питере и в Москве. У абитуриентов будет больше возможностей получить бесплатное высшее образование в своем регионе.

Мы исходим из того, что качественное высшее образование должно быть недалеко от студента. Желательно в каждом российском регионе иметь университет или несколько университетов, где можно получить качественное высшее образование, где можно интересно и с пользой провести эти 4-6 лет и остаться там работать.

Главная проблема сегодня - это «утечка мозгов», переезд в столицы, чрезмерная концентрация студенчества в Москве и в Питере.

- Думаю, сейчас абитуриентам и их родителям важно знать, сколько бюджетных мест добавят в следующем учебном году…

- Около 35 тысяч. Распределение мест прошло уже в середине лета. До 1 октября все вузы опубликовали перечень специальностей и направлений, на которые они будут принимать в 2021 году - бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура.

А в 2022 году количество бюджетных мест в регионах увеличится еще на 6,5%. К середине мая 2021 года произойдет распределение этих мест по вузам. И абитуриенты 2022 года тоже будут заранее знать, на что им рассчитывать.

Бюджетные места - это важная гарантия со стороны государства. Но надо и университетам потрудиться, чтобы быть интересными для абитуриентов. Мы видим, что зачастую абитуриенты, выбирая между платным образованием, но в столице или в соседнем регионе, где сильный вуз, и бесплатным в своем, голосуют в пользу качественного образования.

Про уроки первой волны пандемии

- Весной министерство опубликовало очень важный доклад - «Уроки «стресс-теста»: в вузы в условиях пандемии и после нее». Там были сделаны жесткие выводы и о неготовности большой части преподавателей учить в онлайн, и о растерянности вузов перед новыми вызовами. И о том, что вузам нужно давать больше свободы…

- Да, мы проводили большое исследование - спасибо нашим коллегам, в частности, коллегам из РАНХиГС, ректорам других ведущих вузов. Осенью мы опубликовали расширенный текст и сейчас переводим этот доклад на английский язык. Мало стран в мире, где провели анализ перехода вузов на удаленное обучение, обобщили практики, дали оценку самим себе.

Одной из граней высшего образования всегда была академическая автономия. Это, например, право преподавателя по своему усмотрению излагать материал, использовать разные методы обучения. И это принятие важных решений по поводу организации обучения студентов.

Жить в логике сплошного контроля и надзора невозможно. Поэтому мы пошли по пути партнерства и предоставили вузам возможность сориентироваться самим. Там, где мы видим, что им сложно – а мы, конечно же, следим за ситуацией, проводим мониторинг, – мы помогаем.

Пандемия для высшего образования – это, как рентген для человека. Допустим, у нас были завышенные ожидания от онлайн-курсов, мы считали, что это панацея от всех бед. Но оказалось, что это один из инструментов, который ничего принципиально не поменял. Сложности лежат в другой плоскости – в отношении студентов и, самое главное, преподавателей, к удаленному обучению.

Мы – люди привычки. Утром приезжаете в вуз, общаетесь со студентами, а тут в одночасье надо использовать форматы удаленной работы, и начать читать лекцию перед экраном. Многие не приняли это. Прошло время, сегодня ситуация уже другая. Конечно, мы понимаем, что дистанционное образование – это не альтернатива очному обучению, это временная, вынужденная ситуация.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Про нынешнюю ситуацию в вузах

- А какова ситуация в вузах сегодня?

- У нас 1287 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза. 37% вузов и филиалов ведут обучение полностью удаленно – это 478 учебных заведений.

- Не так много…

- Но и не так мало.

Одна из приоритетных задач – обеспечить качество образования в удаленном формате. Не по всем направлениям это возможно сделать с определенной легкостью. Трудности удаленного обучения возникают по таким направлениям, как подготовка медиков, инженеров, людей творческих специальностей. В таких случаях было принято решение о переносе занятий с весны на лето и на осень. Сейчас – на более поздние сроки. Лучше сдвинуть, чем обманывать себя.

- Вопрос от многих студентов - не отменят ли зимнюю сессию в связи с ситуацией с пандемией?

- Не отменим. Другой вопрос в том, как она пройдет. У нас есть соответствующий приказ для вузов Минобрнауки, рекомендации для вузов других ведомств, о том, чтобы сессия прошла в онлайн-формате.

Есть «прокторинг» – это система распознавания лица, идентификации личности. Многие университеты активно использовали данную систему на летней сессии. Совсем недавно мы общались с вузами. Как выяснилось, они сейчас не хотят использовать прокторинг, так как в этом нет необходимости. Университеты готовы работать на доверии, потому что преподаватели в большинстве своем уже знают студентов и дополнительные меры контроля не нужны. Если это не государственная итоговая аттестация – имеется в виду выпуск из вуза – то к чему такие меры предосторожности?

Университеты используют не только современные технологии, но и находят другие подходы к проверке знаний студентов. Добавлю, инструменты контроля при этом совершенствуются.

На Радио «КП» состоялся обстоятельный разговор обозревателя «Комсомолки» Александра Милкуса (на фото) с министром науки и высшего образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Про судьбу иностранных студентов

- Очень много вопросов от иностранных студентов, которые или не могут въехать в страну на учебу, или не могут выехать…

- Тут нет единого универсального решения, которое можно было бы использовать и в Томске, в Челябинске, на Дальнем Востоке или в Калининграде. Во-первых, иностранные студенты разные, из разных регионов, во-вторых, ситуации у нас в разных регионах разные.

Общая задача – обеспечить качество высшего образования. Университеты увеличивают социальные гарантии, назначают дополнительных наставников для иностранных студентов и предпринимают другие меры поддержки. Многие договариваются с партнерскими зарубежными вузами, например, в Китае, и организуют обучение китайских студентов на базе партнерских вузов в Китае. Мы собираем лучшие практики и передаем другим университетам, чтобы они использовали такой опыт.

- Будет ли принято положение, регулирующее действие вузов в период пандемии по отношению к иностранным студентам?

- Нет необходимости принятия отдельного положения, все регламентировано и федеральным законом «Об образовании» и ведомственными актами. Сколько положений не прими для российских вузов, ситуацию самим положением не изменишь. Поэтому в таких случаях применяется только индивидуальный подход. Где-то в странах нет электричества, где-то очень дорогой интернет.

Министр в эфире Радио "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы имеете в виду, что студенты не могут учиться удаленно из-за технических проблем. И в нашу страну они тоже не могут въехать?

- Около 100 тысяч иностранных студентов в этом году по объективным причинам не смогли въехать на учебу в Россию – либо они выехали на каникулы на родину и не смогли вернуться, либо, поступив на первый курс, не смогли въехать. Первоочередная задача в таких случаях – обеспечить связь между преподавателем и студентом.

- Ходят слухи о массовом отчислении иностранных студентов из наших вузов…

- Мы внимательно проанализировали эту информацию, но не наблюдаем принципиальной разницы между количеством иностранных студентов в 2019-м и в 2020-м годах. Несмотря на то, что год особый, у нас разница всего в 3 тысячи по количеству поступивших студентов. Если в прошлом году поступила 101 тысяча, то в этом году - 98 тысяч иностранцев. Спрос на высшее образование традиционно высокий. Разницы по притоку иностранных студентов и по отчислению нет.

В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года и этого года отчислилось примерно столько же – 2,5 тысячи студентов. Это мы взяли первые 50 вузов, где больше всего учится иностранцев.

Самый известный вуз, где учатся иностранные студенты, – РУДН – там в этом году даже отчислили меньше, чем в прежнем. В этом году 534, в прошлом – 562. Такая же ситуация в Сеченовском, в МИСИС, в МИФИ.

В общем, массовых отчислений иностранных студентов нет. Но это не говорит о том, что нет проблем в обучении. Проблемы есть. Я хочу заверить всех иностранных студентов, в первую очередь тех, кто к нам поступил на первый курс, что бюджетные места за ними сохранятся даже если они не смогли приехать на учебу. Никаких установок на отчисления нет. Более того, в этом году будет наиболее щадящий режим.

Если раньше студента отчисляли за одну-две академические задолженности, то в этом году можно дать рассрочку, перевести на индивидуальный учебный план.

- Студенты пишут, что не могут въехать в страну, даже имея учебную визу.

- Действует общий порядок. С теми странами, с которыми есть авиасообщение, студенты к нам могут приезжать. Есть сложности с рядом стран в части недостаточного количества рейсов. Этот вопрос известный и решаемый. Наибольшая сложность возникает у тех представителей стран, границы с которыми в принципе закрыты. То есть никто не может въехать из-за эпидемиологической ситуации. В таком случае студенты обучаются удаленно. С поступлением таких студентов сложностей не было, подать документы можно было онлайн.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Повторюсь, универсального решения нет. В каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход. Мы понимаем, что вопросов в этой части возникает не мало. Поэтому в Минобрнауки России организована горячая линия (+7 (495) 198-00-00), на которую можно позвонить и рассказать о конкретной ситуации. Министерство обязательно возьмет это на контроль.

- Есть вопрос от студентов, видимо из южных стран: остались в Москве, мерзнем, нет теплых вещей…

- Это точно к нам. Данный вопрос мы решим быстро и эффективно. Нам надо только сказать: где и кто мерзнет, назвать вуз.

- Министерство будет студентам ушанки обеспечивать?!

- Если надо, будем покупать одежду. Если студент оказался в сложной жизненной ситуации, наш долг – помочь ему.

- Валерий Николаевич есть такой проект – «Экспорт российского образования». Согласно целевым показателям, к 2024 году мы должны достичь численности 425 тысяч иностранцев, который будут учиться у нас по программам высшего образования. Как вы считаете, с учетом нынешней ситуации, удастся нам выйти на эти целевые показатели?

- Сегодня понятно, что система переживает проверку на устойчивость по многим аспектам, в том числе, в отношении иностранных студентов. Но, несмотря на пандемию, спрос на российское высшее образование достаточно высок. Количество иностранных студентов в России за последние несколько лет постоянно растет: сегодня 315 тысяч, а еще в прошлом году было 298 тысяч. Перспективы хорошие.

- А откуда больше всего приезжают?

- Больше всего студентов – из Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Юго-Восточная Азии, Латинской Америки, а также африканский континент. Как правило, востребовано образование в области IT, сельского хозяйства, медицинское образование.

Про стоимость обучения

- Вопрос от студентки Татьяны: «Почему у нас стоимость обучения не снизилась, хотя мы занимаемся не очно в аудитории, а онлайн?

- Обучение по факту осталось очным, просто оно организуется удаленно. Если вуз удаленно обеспечивает качество образования, то оснований для снижения стоимости нет.

Допустим, вы поступили на первый курс и у вас должно быть 70 академических часов лекций, вам профессор должен их прочитать, вы приходите для этого в аудиторию. В этом году первые два месяца вы занимались в вузе, а теперь профессор подходит к экрану и так же читает курс. За это он получает зарплату.

Если университет не может обеспечить качество образования, по каким-то причинам не читаются лекции, либо нет обратной связи, или когда просто пересылаются задания с помощью мессенджеров, то, конечно, есть все основания для постановки вопроса о снижении стоимости.

- Это весной, помню, президент страны обратился к вузам с просьбой не поднимать стоимость обучения на 2020-2021-й год. Три вуза, которые все-таки это сделали, были, мягко говоря, поправлены. А какая будет ситуация на 2021-2022-й учебный год?

- На данном этапе обсуждать этот вопрос преждевременно. Летом большинству вузов была оказана финансовая поддержка. И сейчас, в декабре, мы по поручению Президента оказываем финансовую поддержку, так как действительно многие вузы в непростой ситуации.

Решение будет принято в апреле-мае, исходя из той ситуации, в которой мы будем находиться. Надо принимать во внимание не только пандемию коронавируса, но и общую экономическую ситуацию в стране в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда можно требовать пересмотра платы за вуз из-за дистанта, рассказал министр Валерий Фальков

Министр науки и высшего образования ответил на главные вопросы об учебе в эпоху пандемии в эфире Радио "Комсомольская правда". Сайт kp.ru приводит яркие цитаты (подробности)