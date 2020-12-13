Зачем детям знать о том, кто зажигает звезды?

Космонавт, Герой России Сергей Рязанский. Фото: личный архив

В очередном выпуске программы «Родительский вопрос» на Радио «КП» (эфир начнется в 11 часов по московскому времени) замечательные гости:

- Сергей Рязанский, космонавт, Герой России. Первый в мире учёный — командир космического корабля. Два полета в космос. Автор совсем недавно вышедшей детской книжки «Сказки звездного неба»,

- Сергей Язев, профессор иркутского госуниверситета, директор астрономической обсерватории ИГУ, руководитель рабочей группы по разработке концепции предмета астрономии в школе РФ,

- Рафис Мубаракшин, учитель физики и астрономии лицея имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета.

Говорить будем о мечте, о звездах и о таком нынче странном предмете, как школьный курс астрономии.