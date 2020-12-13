Александр Домогаров тайно женился на молодой танцовщице

Александр Домогаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Домогаров взбудоражил поклонников. Они уверены, что 57-летний актер тайно женился на молодой танцовщице. Поводом стали обручальные кольца на безымянных пальцах артиста и его избранницы Татьяны Степановой.

Александр Домогаров стал главной звездой кинофестиваля в Великом Новгороде. Там он появился вместе с молодой избранницей Татьяной Степановой. Ушлые репортеры программы "Ты не поверишь!" на НТВ заметили на безымянных пальцах возлюбленных обручальные кольца и принялись поздравлять пару со свадьбой.

Домогаров и его 30-летняя возлюбленная неохотно общались с прессой на эту тему. Впрочем, они не стали отрицать своего нового статуса. Актер, принимая поздравления с радостным событием, сказал, что любит сидеть дома и заниматься хозяйственными хлопотами. Дело в том, что у Александра огромный коттедж в Подмосковье.

"Я рад, дома сижу. У меня большая семья, мы живем за городом. У меня две собаки. Мне есть, чем заниматься, поверьте", - с улыбкой поделился артист

Впервые о новой избраннице звезды сериала "Бандитский Петербург" стало известно совсем недавно. В середине ноября 2020 года артист вышел с ней в свет. Оказалось, отношения пары проверены временем. Александр и Наталья прожили вместе не один год, но успешно скрывали роман.

Отметим, за плечами Александра Домогарова - несколько браков и бурных романов. Его первой супругой стала юношеская любовь Наталья Сагоян. В этих отношениях у актера родился сын, который трагически погиб в 2008 году в возрасте 23 лет. Второй избранницей стала костюмерша Ирина Гуненкова, которая тоже родила Домогарову сына. Третьей большой любовью в жизни артиста была актриса Наталья Громушкина, семейная жизнь с которой тоже не сложилась. Разводились они со скандалом. Два года Домогаров крутил роман с актрисой Мариной Александровой. Поговаривали, что он поднимал на нее руку, а ушла она, когда застукала актера с бывшей женой. После в жизни звезды объявилась некая Айгуль Мильштейн. Женщина уверяла, что она любовница народного артиста, который жестоко ее избивал. Сам Александр Юрьевич сильно дивился таким словам и заверял, что впервые слышит об этой женщине.

"Меня дико бесит отношение людей, которые совершенно не знают, кто ты есть на самом деле. Артисту, просто ломают хребет за то, что ты, может, и не делал. Потом создаются мифы. А ты всем доказываешь, что вовсе не рыжий. Это задевает. Близкий человек никогда плохого о тебе не напишет. Но те, кто тебя не знают, готовы распять. Чем старше становишься, тем реже ты подпускаешь к себе. Особенно в нашей профессии", - с сожалением констатировал Александр Юрьевич в одном из интервью.