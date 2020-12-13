Фильм «Еще по одной» стал триумфатором Евро-Оскаров

Главным триумфатором церемонии стал датчанин Томас Винтерберг, награжденный европризом как лучший режиссер за фильм «Еще по одной», посвященный положительным сторонам алкоголизма. Остроумная парабола на тему свободы и раскрепощения, которую дарит алкоголь, была названа лучшим европейским фильмом уходящего года. По сюжету группа учителей начинают пить в рабочее время, чтобы поддержать уровень алкоголя в крови, который, по их мысли, является для человека оптимальным, и их скучная жизнь волшебно преображается. Неудивительно, что за такой отличный сюжет соратник Ларса фон Триера по «Догме» Винтерберг также удостоился приза за лучший сценарий, а Мадс Микельсен, международно известный датский актер, игравший злодея в бондовском фильме «Казино рояль», - приза за лучшую мужскую роль.

Симметричной женской награды удостоена Паула Беер, обернувшаяся «Ундиной» в современной городской сказке Кристиана Петцольда.

Награды удостоена Паула Беер за роль в «Ундине»

Европейским открытием-2020 названа социальная драма молодого итальянца Карло Сирони «Соле» о молодом бандите, в процессе охраны польской суррогатной матери испытавшем отцовские чувства

Итальянский фильм «Я хотел спрятаться» (Volevo nascondermi) Джорджо Диритти - экспрессивное полотно о непростой жизни и наивном творчестве художника Антонио Лигабуэ, которого называют итальянским Ван Гогом, удостоен призов за лучшую операторскую работу и костюмы.

«Я хотел спрятаться» Джорджо Диритти получил призы за лучшую операторскую работу и костюмы

Российское кино представляла непрофессиональная актриса Наташа Бережная, блеснувшая в заглавной роли буфетчицы в фильме Ильи Хржановского «Дау. Наташа». Шедевр Виктора Косаковского «Гунда», в котором животные - куры, коровы и, главное, свиньи - показаны как люди и даже лучше людей, представлял Норвегию, но проиграл титул лучшего европейского документального фильма румынскому «Коллективу».

Лучшим анимационным фильмом назвали довольно унылого «Жозепа» мультипликатора Ауреля. Действие происходит в 1939 году, когда испанские республиканцы бежали от режима Франко во Францию. Французы любезно предложили беженцам свои концлагеря, в одном из которых главный герой, художник Жозеп Бартоли свел дружбу с лагерным охранником.

Лучшей европейской комедией признали французский «Триумф» Эмманюэля Курколя, в центре которого реальная история не самого востребованного актера, репетировавшего с тюремными заключенными «В ожидании Годо». Он пробивает для своих подопечных лбом стены, добиваясь премьеры их довольно убогого представления в одном из лучших парижских театров. Как вы думаете, чем отплатили ему зеки-артисты?

ИСТОРИЯ «ЕВРО-ОСКАРА»

Европейский брат «Оскара» вручается с 1988 года. Именно в этом году в Берлине была основана Европейская Киноакадемия, озабоченная пропагандой кинематографа Старого света и объединяющая ныне около 2300 кинематографистов со всего континента. Они-то и голосуют за главный континентальный киноприз. Первым президентом Академии был Ингмар Бергман, с 1996 года его место занимает Вим Вендерс. Ежегодно Киноакадемия вручает свои призы по всем основным кинематографическим номинациям. Сначала приз именовался «Феликсом» - в честь каннского кафе, в котором Вендерсу сотоварищи пришла в голову счастливая мысль создать европейский аналог «Оскара». Но название «Феликс» продержалось недолго. Скоро награда стала именоваться Призом Европейской Киноакадемии, а в просторечии - Евро-Оскаром. Ее лауреатами в главной номинации «за лучший европейский фильм» становились в разные годы такие картины, как «Короткий фильм об убийстве» Кшиштофа Кесьлевского и «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, «Рассекая волны» и «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, «Амели» Жан-Пьера Жёне, «Головой о стену» Фатиха Акина и «Гоморра» Маттео Гарроне, «Поговори с ней» и «Всё о моей матери» Педро Альмодовара, «Белая лента» и «Скрытое» Михаэля Ханеке…. Награды вручаются каждый второй год в штаб-квартире Европейской Киноакадемии — Берлине.

НАШИ НА «ЕВРО-ОСКАРАХ»

Самый большой урожай европейских призов наши кинематографисты собирали во времена перестройки. В 1989 году сценаристка Мария Хмелик удостоилась награды за «Маленькую Веру». В 1990-м лауреатом в номинации «лучшая мужская роль» стал Дмитрий Певцов за работу в эпопеи Глеба Панфилова «Мать», а «европейским сценаристом года» - Виталий Каневский за литературную основу своей знаменитой картины «Замри, умри, воскресни». Каневский был назван и «европейским открытием года», а тогдашний Союз кинематографистов получил коллективный почетный приз за деятельность, осуждаемую нынешним его руководством. В 1993 году награда, тогда еще именуемая «Феликсом», нашла своего героя в лице Никиты Михалкова. Он был отмечен за фильм «Урга». В 1996 году за сценарий «Кавказского пленника» вознаградили Сергея Бодрова с соавторами, а в 2003 году «открытием года» было названо «Возвращение» Андрея Звягинцева. Гуру авторского кино Александр Сокуров был удостоен приза Европейской киноакадемии за творческий вклад.

Интересно, что чаще всего Россию на «Евро-Оскарах» представляли кинооператоры. Номинации получали оператор Сергей Трофимов за «Монгола» Сергея Бодрова, Михаил Кричман за «Изгнание» Андрея Звягинцева, Максим Дроздов и Алишер Хамидходжаев за «Бумажного солдата» Алексея Германа-младшего, Павел Костомаров за «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского. Михаил Кричман завоевал-таки ЕвроОскара за лучшую операторскую работу за «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, как и Евгений и Саша Гальперины - за лучшую музыку.