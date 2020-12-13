Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 13 декабря 2020 года Фото: REUTERS

ПРОВОКАЦИИ В КАРАБАХЕ

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, сопредседателя от США Эндрю Шофера, чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика", - сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Обсуждали в том числе провокации в Карабахе, которые случились накануне вечером.

"Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня.

Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня, - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отметим, что 12 декабря в Азербайджане прошел день памяти Гейдара Алиева. Президент Азербайджана с первой леди Мехрибан Алиевой, прибыв на Аллею почетного захоронения, посетили могилу отца Ильхама Алиева, который скончался 17 лет назад.

"Азербайджанская сторона возобновила атакующие действия в направлении Старого Таглара и Хсаберда республики. Подразделения Минобороны принимают эквивалентные события", - сообщает в свою очередь сайт Минобороны Армении.

В следующем сообщении есть пояснения: "информация, распространяемая в азербайджанских СМИ, говорит о том, что армянские силы устроили вооруженную провокацию в Хадруте, в результате которой один азербайджанский солдат получил ранения, не соответствует действительности. Реальность такова, что 11 декабря в 20.40 противник начал атаку в направлении одной из военных позиций в южном направлении Армии обороны. Трое военнослужащих получили ранения. Их жизни не грозит опасность. Подробности выясняются".

В общем, как и раньше, правды не сыщешь.

Отметим, что после этого конфликта, 12 декабря делегация во главе с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном отбыла с рабочим визитом в Россию.

"В ходе визита запланированы встречи министра обороны Армении с министром обороны России Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами", - сообщают ереванские СМИ.

КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМИРИЕМ

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна организовать "строгий контроль" за соблюдение перемирия на территории Нагорного Карабаха".

Глава Минобороны Армении высоко оценил эффективность работы российских миротворцев в Карабахе, заявив, что в села Карабаха уже вернулись почти 7 тысяч беженцев.

"Шойгу, Арутюнян и премьер-министра Армении Никола Пашинян обсудили спектр тем, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления Армении, Азербайджана и России, - сообщает сайт Минобороны России.

Напомним, вечером 9 ноября Россия, Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение, согласно которому в Нагорный Карабах должны прибыть около 2 тысяч российских миротворцев, чтобы контролировать исполнение договоренностей, в частности режим прекращения огня. Соглашение также подразумевает передачу Азербайджану занятые во время боевых действий территории и потерянные в начале 1990-х годов земли в трех районах. Армении были даны гарантии транспортного коридора в Карабах.

Российские миротворцы на 23 наблюдательных постах продолжают контролировать ситуацию в круглосуточном режиме, выполняя возложенные на них задачи.