«Толечка, мне только один ты нужен»: Собчак призналась Чубайсу в любви и попросила уйти от жены

Ксения Собчак посвятила Чубайсу рэп.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Ксения Собчак с юмором отреагировала на новое назначение экс-главы Роснано Анатолия Чубайса: телеведущая посвятила политику чувственный рэп. В Инстаграме она опубликовала музыкальный видеоклип, в котором вспомнила основные вехи биографии «отца приватизации» - от ваучеров до РАО ЕЭС России. А заодно… призналась Чубайсу в любви.
- Есть только один человек, которого в России хейтят больше, чем меня - это Анатолий Чубайс! Поэтому нам, Анатолии Борисович, нужно держаться вместе, - написала Ксения Анатольевна в своем посте.
Собчак перепела хит рэпера Гуфа «Ice baby» - «Айс бэби», назвав свое музыкальное творение «Чубайс бэби». Телеведущая прочитала рэп, призвав политика оставить жену – режиссера и ведущую телепрограммы «Школа злословия» Авдотью Смирнову. И заверила, что тоже умеет снимать фильмы, троллить балерину Анастасию Волочкову и делать селфи на фоне ковра (если кто не помнит, это намек на знаменитую совместную фотографию Чубайса и Смирновой, которую политик опубликовал в соцсетях сразу после свадьбы).
Телеведущая призналась политику в любви. Фото: кадр видео.
«Толечка, мне только один ты нужен, что тут скрывать.
Зачем Авдотья, я ведь тоже могу фильмы снимать.
Могу размазать Волочкову в студии, как она,
Причем без Татьяны Никитичны, справлюсь одна.
Забудь ее, как РАО ЕЭС, это было вчера
С тобой мы будем делать селфи на фоне ковра.
Пусть кажется, что мы не пара, только это не так,
У нас, чуть что, виноваты во всем Чубайс и Собчак.
Чубайс… Чубайс, бэби,
Я буду тебя любить, как павшую звезду любит лебедь,
Ну а пока что я здесь, и я в рэпе.
Я люблю тебя, слышишь, Чубайс, бэби».
Ксения сообщила, что даже готова сменить свою фамилию на «Собчубайс». Самому Чубайсу, судя по всему, клип понравился. Политик опубликовал его на своей странице в Фейсбуке и ответил на матримониальное предложение Собчак словами Пьера Безухова из «Войны и мира»:
- Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен… - написал экс-глава Роснано.
Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова поженились в 2012 году. Новость об их браке стала громом среди ясного неба: уж слишком разными людьми казались молодожены, к тому же Авдотья на 14 лет младше мужа. Но Анатолий Борисович подтвердил в соцсетях:
- Мы с Дуней Смирновой действительно поженились. Свадьбу не устраивали, а просто тихо отметили вдвоем. Большое спасибо всем, кто нас поздравил. Надеемся жить в любви и согласии.
Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова поженились в 2012 году. Это первое фото с супругой, которым политик поделился в соцсетях.
До этой свадьбы Чубайс был женат дважды. Первый раз он женился еще студентом, в этом браке у политика появились двое детей. Со второй женой, экономисткой Марией Вишневской он прожил 21 год. В последние годы супруга экс-главы Роснано сильно болела, Чубайс ушел от нее к Смирновой, оставив жене особняк в Подмосковье.
Напомним, о новом назначении Анатолия Чубайса стало известно 4 декабря. Бывший глава Роснано станет спецпредставителем президента России по связям с международными организациями.