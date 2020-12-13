«Будто другой человек»: Павла Прилучного не узнали после операции на лице

Павел Прилучный снова вернулся к съемкам. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Прилучный всего неделю назад выписался из больницы после операции на лице. На больничную койку он угодил после драки в ночном клубе. В кулачной потасовке 33-летнему актеру серьезно повредили лицо, врачи диагностировали у него вывих челюсти и перелом лицевой кости. Хирургам пришлось делать операцию, потом Прилучный еще неделю восстанавливался в клинике. Несмотря на тяжелые травмы, актер уже вернулся к работе над сериалом «В клетке-2». В Инстаграме он поделился кадром, сделанным на съемочной площадке. Это первая фотография, на которой он снят после выписки из больницы.

- Рассказываю киносыну Каю Гетцу страшилки на ночь, - сообщил Павел.

Поклонники изумились тому, как Прилучный изменился после операции. Многие подписчики признались, что даже не узнали его на фотографии. «Сам на себя здесь не похож, вообще не узнала», «На фото как будто другой человек после пластической операции», «Павел все больше становится похож на Епифанцев. Или это грим? Хоть бы..», - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, в московскую городскую больницу (ГКБ №1) имени Пирогова Павел Прилучный попал после драки в одном из развлекательных заведений Калининграда. В Калининградской области проходят съемки продолжения сериала «Клетка», и, едва прилетев из Москвы, Прилучный повздорил с владельцем местного ночного клуба. Ссора закончилась побоями. Павлу пришлось вернуться в Москву и срочно лечь в клинику. В больнице актер лежал в отдельной палате, которая обходилась ему в 15 тысяч рублей в сутки. В клинике за ним ухаживала его возлюбленная – актриса Мирослава Карпович. Звезду «Папиных дочек» заметили в холле медучреждения, когда она пришла навестить бойфренда.

Выписавшись из больницы, Прилучный уже на следующий день решил выйти в свет. Павел появился на премьере фильма «Комета Галлея», в котором он сыграл одну из главных ролей. Партнершей Прилучного по картине стала актриса Анна Чиповская. В Инстаграме Павел опубликовал снимок, на котором он позирует на фоне афиши фильма. Правда, при этом его лицо было скрыто маской, а глаза он спрятал за темными очками. Но даже эта маскировка не смогла скрыть синяки под глазами.