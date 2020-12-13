Кокорина лишат денег, если будет забивать мало голов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Александра Кокорина есть прекрасная мотивация для того, чтобы забивать как можно больше голов за московский "Спартак". Стали известны детали контракта форварда с "красно-белыми". И как оказалось, что если по итогам сезона 2020/2021 годов Кокорин забьет меньше 10 голов, то в действие вступит особый пункт контракта игрока. Согласно нему, Кокорин будет вынужден вернуть часть своей зарплаты в кассу клуба, пишет "Спорт-Экспресс".

Пока что в этом сезоне у Кокорина в 10 играх за "Спартак" - два забитых гола. При этом, последние два поединка своего нового клуба Александр пропустил из-за травмы. Врачи диагностировали у футболиста микроповреждение четырёхглавой мышцы. Он получил травму в матче против волгоградского "Ротора". И затем не играл за "Спартак" против "Тамбова" (5:1) и ФК "Сочи" (0:1).

Александр Кокорин, напомним, подписал свой контракт со "Спартаком" 30 июля. И соглашение рассчитано на три года. Ранее футболист играл за питерский "Зенит". Он пришел в команду бесплатно, на правах свободного агента. Все потому, что его контракт с "сине-бело-голубыми" подошел к концу в финале прошлого сезона. Вторую часть которого Кокорин провел, выступая в аренде в футбольном клубе "Сочи". Отметим, что для Кокорина прошлый сезон был знаковым - он вернулся в футбол после того, как отсидел срок в колонии за драку, которая произошла осенью 2018 года.

Впереди москвичей после победы над "Динамо" 3:1 на своем поле оказался питерский "Зенит". С ним "Спартак" сыграет матч 19 тура чемпионата России в Санкт-Петербурге уже 16 декабря. Для обеих команд эта встреча станет последней в 2020 году. После нее клубы уйдут на перерыв в сезоне до весны 2021 года.