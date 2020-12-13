Впервые с начала пандемии в США вводится комендантский час

Ночью будет запрещена работа ресторанов и баров, а продажа спиртного в них может продолжаться не позже, чем до 22:00 Фото: REUTERS

Власти американского штата Вирджиния приняли решение о введении комендантского часа. Об этом сообщил губернатор штата Ральф Нортэм, которой предпочитает называть подобную меру «модифицированным указом о самоизоляции».

Согласно распоряжению, жителям штата запрещено покидать дома с полуночи до пяти часов утра. Указ вступает в силу с понедельника, 14 декабря.

В это же время будет запрещена работа ресторанов и баров, а продажа спиртного в них может продолжаться не позже, чем до 22:00. Кроме того людям запрещено собираться в доме или квартире группами больше 10 человек.

Власти штата подчеркнули, что хотят не заставить население сидеть по домам, а лишь побудить его к этом. Соответственно, полиция не будет задерживать и штрафовать нарушителей комендантского часа.

Единственной обязательной мерой предосторожности в Вирджинии является ношение медицинских масок в общественных местах. Это требование должны соблюдать все граждане старше пяти лет.