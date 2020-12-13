Князь Монако возлагает большие надежды на Джо Байдена

Князь давно является экопропагандистом Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп долгое время отрицал проблемы изменения климата. Он вывел США из Парижского соглашения по климату и никак не хотел принимать проблемы глобального потепления, а во время избирательной гонки называл их выдумкой ученых. Он всегда критиковал попытки продвигать госпрограммы по борьбе с глобальным потеплением.

Многие ученые и политические деятели не понимали и критиковали позицию Трампа. Одним из них является князь Монако Альбер II. Его не устраивает мнение американского лидера в отношении науки. Он считает, что своими волевыми решениями на посту президента США Трамп многое сделал неправильно, но в тоже время монаршья особа уверена, что еще не поздно провести работу над ошибками.

- Выборы показали большие надежды на будущее, - считает князь Альбер. - Новое американское правительство уже дало понять, что не оставит климатический вопрос без внимания.

Князь давно является экопропагандистом. Он уже отправил избранному президенту США Джо Байдену свои поздравления, в которых выразил надежду на решение важных вопросов.

- Команда Байдена состоит из людей неравнодушных и готовых к диалогу, - считает Альбер II.

По его мнению, ошибки Трампа, в частности, выход из Парижского соглашения, который шокировал всех, поправимы. Правитель княжества пообещал поддерживать Байдена.