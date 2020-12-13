Ее похищали и обливали кислотой: свидание с "Джокондой" без стекла продают за 10 тысяч евро

Если не брать в расчет служителей Лувра и специалистов, которые периодически осматривают музейные экспонаты, увидеть одну из самых знаменитых картин мира с 1950-х годов без защиты не удавалось никому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация Лувра объявила, что планирует выставить на аукцион необычный тур, покупатели которого смогут получить уникальные впечатления. В их числе посещение концерта, который будет проведен в зале королевских приемов, а также возможность увидеть знаменитую «Джоконду» кисти Леонардо да Винчи без защитного стекла. Начальная ставка – 10000 евро.

Если не брать в расчет служителей Лувра и специалистов, которые периодически осматривают музейные экспонаты, увидеть одну из самых знаменитых картин мира с 1950-х годов без защиты не удавалось никому.

Кража и популярность

Еще в начале прошлого века «Джоконда» (или как ее еще называют, «Мона Лиза», поскольку полное название звучит как «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо») была известна лишь тонким ценителям мастерства знаменитого итальянца. Но все изменилось после кражи в 1911 году.

Согласно архивным данным, в Лувр «Джоконда» попала после начала Французской революции. До этого картина принадлежала Людовику XIV, который перевез ее в Версальский дворец, а еще ранее королю Франциску I, выкупившему ее у наследников ученика ближайшего помощника Леонардо да Винчи, Салаи, получившему шедевр по завещанию самого мастера.

Французский император Наполеон Бонапарт, очарованный прелестью полотна, забрал его из Лувра и повесил в спальне своего дворца, однако через некоторое время картина вернулась в музей.

В 1911 году «Джоконду» украли. Французская полиция была поднята на ноги, границы перекрыты, администрация музея отправлена в отставку. Проводились обыски, за сведения о картине предлагали вознаграждение. Тщетно. Не удалось найти даже следов загадочного вора. Под подозрение попали даже такие знаменитости как Пабло Пикассо и французский поэт и критик Гийом Аполлинер. Последний даже был арестован, впрочем, вскоре его освободили.

И вот тут в дело включилась пресса. Вокруг похищенного полотна был создан ажиотаж под лозунгом «Украдено национальное достояние, а полиция бессильна». В течение долгих месяцев фотографии картины, а также исторические данные о ней, перемежаемые всевозможными домыслами и гипотезами, не сходили с первых полос самых известных газет мира.

Второй всплеск интереса к полотну произошел через два года. Похититель, которым оказался бывший сотрудник Лувра, итальянец Винченцо Перудджа, предложил продать «Джоконду» директору старейшей во Флоренции галереи Уфицци. Вор был схвачен, картина изъята.

После триумфальных выставок в Италии, «Джоконда» вернулась в Лувр и буквально стала объектом поклонения. Современники вспоминали, что когда для парижских рабочих организовывали экскурсии в музей, единственным их требованием было показать «Джоконду».

Резко возросло все: популярность картины, доходы Лувра, а еще – страховая стоимость полотна. Сегодня она составляет 3 млрд. евро. Причем далеко не все страховые компании согласились заключать договор с музеем, поскольку не уверены, что после кражи в Лувр вернулась именно «Джоконда» да Винчи, а не подделка.

Вандализм

Где популярность – там и вандалы. На картину великого итальянца покушались четырежды, причем дважды за один и тот же год. В 1956 году один из посетителей Лувра плеснул на полотно кислотой, а другой, спустя некоторое время, бросил в нее камень, повредив краску возле локтя «Джоконды».

После этого администрация музея приняла решение защитить уникальное произведение искусства и картину закрыли пуленепробиваемым стеклом.

Два следующих покушения картине вреда не нанесли и остались лишь в хрониках. В 1974 году во время показа полотна в Токио одна из посетительниц распылила на защитное стекло краску. Позднейшее расследование показало, что таким образом женщина выразила протест против политики музея в отношении инвалидов.

Последний раз на «Джоконду» напали в 2009 году: россиянка, расстроенная тем, что ей отказали в предоставлении французского гражданства, запустила в картину чашкой.

По заявлению администрации Лувра, картина находится в довольно печальном состоянии и вряд ли примет в обозримом будущем участие в выставках на выезде – на полотне образовались глубокие трещины, а одна из них не достигает головы госпожи Лизы считанных миллиметров. Так что увидеть «Джоконду» да еще и без защитного стекла – действительно уникальная возможность.