250 тысяч за новогоднюю ночь: москвичи скупают номера в элитных отелях, чтобы встретить праздник

Самым желанным вариантом, чтобы красиво отметить Новый год в Москве, стали отели Фото: Shutterstock

2020-й встречали распростертыми объятиями: красивая дата, магия чисел, новое десятилетие. Сейчас даже атеисты молятся, чтобы он поскорее закончился. Но и проводить его с размахом не выйдет — запрет на массовые мероприятия и работу ресторанов после 23:00.

Поэтому самым желанным вариантом, чтобы красиво отметить Новый год в Москве, стали отели. На минувшей неделе прошла пресс-конференция «2020 — год испытаний», на которой говорили о сфере гостеприимства.

— Сейчас спрос очень хороший, новогодняя ночь продана уже на 60%. Причем в отелях высокого класса эта цифра даже больше, поскольку люди хотят встретить Новый год в более роскошной обстановке, — рассказала инвестиционный директор по гостиничному бизнесу группы компаний «Сафмар» Татьяна Веллер.

ЧТОБЫ ХОРОШО ПРОВОДИТЬ ГОД, НУЖНО 100 ТЫСЯЧ

Садимся на телефон и начинаем прозванивать столичные отели. «Марриотт» на Тверской предлагают за 27 500 руб. новогоднюю программу. За эти деньги гость получает стандартный номер на двоих, который здесь именуют делюкс, приглашение на новогодний ужин в ресторан, а после 23:00 возможность подать оставшиеся блюда в номер.

— Но вы должно быть хотите хорошо проводить этот год? Тогда у нас есть предложение в номере классом выше, с большими окнами и видом на Тверскую. Будет стоить 64 000 рублей и плюс 32 000 рублей за новогодний ужин. Утром приглашаем на роскошный завтрак, — анонсировал менеджер.

Crowne Plaza на Краснопресненской набережной близ Москва-Сити заманивает номерами от 8 200 рублей. За новогодний ужин и дополнительный набор закусок в номер после 23:00 нужно отдать около 12 000 рублей за двоих гостей. Бонусом дают аудиотур по району, закуски и напитки в течение дня.

Еще один пятизвездник Mövenpick неподалеку от Таганки за 31 510 рублей приглашает на ужин от шефа с игристым, предоставляет декорированный к праздникам номер на двоих и доступ в спа-зону.

— Осталось не больше десяти номеров каждой категории, — завлекают менеджеры поскорее внести предоплату.

Дорого? Есть предложения для народа. За 7000 рублей Park Inn в Измайлово накроет новогодний ужин в стандартном номере для двоих и подарит бутылку игристого вина. Завтракать будете в ресторане.

Четырехзвездочный Mercure на Павелецкой на ужин не зовет, но за 6000 рублей вместе с номером подготовит корзину с новогодними угощениями.

Резюмируем: спрос на гостиницы действительно есть, тем более что отели придумывают чем завлечь гостей. Но в любой ценовой категории места еще не распроданы.

В ПОДМОСКОВЬЕ ВЫСОКИХ ЦЕН НЕ СТЕСНЯЮТСЯ

Чтобы проверить слова о 60% бронирований, «Комсомолка» обратилась в Федерацию рестораторов и отельеров России. Рассказывает директор департамента по развитию гостиничного бизнеса, директор «Союза управляющих ресторанами» Олимпиада Знаменская:

— Я пообщалась с отельерами: от люкс до небольших гостиниц. Пока о 60% бронирований говорить преждевременно. Сейчас забронировано около 30% для отелей за Садовым кольцом. Гостиницы в центре в праздники всегда чувствуют себя лучше. Ближе к Новому году загрузка может перейти за 50%. Чем больше у отеля дополнительных услуг — тем желаннее он в глазах гостя, который собирается провести праздники. Москвичи хотят удивить себя, попасть в приятное место, посетить спа, поесть вкусные блюда, сделать кадры у красивой елки в фойе. Отели откликнулись на запрос.

В Санкт-Петербурге мэрия запретила общепиту работать с 30 декабря по 3 января, в остальные дни только до 19:00. Поэтому в отелях слетают брони.

— Значит можно ожидать в Москве приток гостей, которые ранее планировали отметить праздники в северной столице. Наиболее востребованными в столичном регионе как всегда будут загородные отели. В прошлые годы в это время они уже были распроданы. В плане цен они не стесняются — народ едет!

Снова за телефон и обзваниваем лучшие отели Подмосковья. Пятизвездочный «Мистраль» за 250 000 рублей дает номер с 31 декабря по 3 января. В саму новогоднюю ночь будет ужин и концерт Ларисы Долиной. Сейчас в области обслуживать гостей в ресторанах можно до 00:00. Мера действует до 13 декабря, потом ее могут и продлить.

Рестораны объединяются с отелями, чтобы выжить Фото: Shutterstock

— У нас программа до 4:00. Все будет проходить в шатре. Доставка туда на каретах. Это не ресторан, а кейтеринг, закон мы не нарушаем. Половина мест уже распродана, — говорит менеджер.

В LES Art Resort остались только простенькие номера за 170 000 рублей: два взрослых + ребенок. Были еще в диапазоне 300-400 тыс. рублей, но уже все продано. Номер сдают с 31 декабря по 3 января. Обещают новогоднюю ночь. Но как и во сколько пока не решили.

В Holiday Inn в Виноградово все скромнее. Номер 4000 — 6000 рублей и за 2500 рублей предновогодний шведский стол до 23:00. Речь президента под бенгальские огни предлагают слушать на теплой террасе уже без еды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рестораны объединяются с отелями, чтобы выжить

При отелях есть собственные рестораны. Но сейчас гостиницы готовы делиться клиентами с ближайшими заведениями. Все понимают, что завтрак и обед гость чаще всего берет в отеле, а вечером выходит на прогулку. Поэтому для ужина выбирает другое место. Посоветовать его может отель, если разместит пакетное предложение. Например, всем постояльцам в подарок бокал шампанского и скидка в этом ресторане.

— Наша федерация предлагает рестораторам и отелям объединятся и делать подобные предложения. Сейчас мы запускаем пилотные проект перед Новым годом. Обсуждается создание платформы, которая объединит предложения отелей, ресторанов и гидов. Чтобы гости могли приобрести все услуги пакетом, — рассказала «КП» Олимпиада Знаменская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьем вино и жуем капусту: ученые и врачи объяснили, каким должен быть «коронавирусный» корпоратив

Вирусологи рассказали, как обезопасить себя во время новогоднего застолья с коллегами (подробнее)