Дзюба забивает, «Спартак» - скандалит: что происходит в РПЛ под конец сезона

Артем Дзюба забил два мяча «Динамо». Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

За окном зима, а страсти в нашем футболе не утихают. В субботу в матче 18-го тура чемпионата России по футболу вновь отличился Артем Дзюба. Форвард «Зенита» забил два мяча «Динамо» (один с игры, а другой с пенальти) и вышел на первое место среди бомбардиров. Но уже во втором тайме к нему присоединился его партнер по команде Сердар Азмун, который вколотил третий мяч в ворота «Динамо» - 3:1. Теперь у Азмуна и Дзюбы по 10 голов, а «Зенит» лидирует в турнирной таблице - 38 очков. У «Спартака», который в этот день проиграл в гостях «Сочи» (1:0), осталось 35.

Кстати, этот пламенный матч в Сочи с потасовкой в подтрибунном помещении закончился заявлением главного тренера красно-белых Доменика Тедеско, назвавшего одного из наставников «Сочи» расистом. Сейчас в РФС ведется расследование, чтобы установить из-за чего произошел конфликт, и кто виноват. Но, в любом случае, наш футбол этот скандал красит.

Надеемся, что он не испортит главный матч следующего тура «Зенит» - «Спартак», где зенитовец Дзюба сыграет против своего родного московского клуба. Не исключено, что игру еще будут обсуждать до марта, ведь наш футбол уходит на зимние каникулы.