Британские СМИ «разоблачили» Россию: «Князь Юсупов хотел отравить Распутина пирожным, значит, и Кремль хотел отравить Навального»

Навальный был эвакуирован спецрейсом в Германию. Где сейчас и живёт, и даже запросил возможность продлить разрешение на пребывание в ФРГ Фото: EAST NEWS

«Склонность России к отравлениям возникла задолго до нынешних времен. В царские времена, по легенде, князь Юсупов скармливал Распутину цианид в пирожных и стакане мадеры, надеясь убить его. Когда это не удалось, Распутин был убит выстрелом в голову».

Это фрагмент свежей статьи самой многотиражной газеты Британии, The Sunday Times, с «новой версией «отравления» Навального». Однако, как видим, она чуть более, чем полностью состоит из развесистой клюквы. Любые альтернативные версии — например, что в убийстве Распутина участвовали британские агенты (это нынче не отрицают и на берегах Темзы) — для автора не важны. И, как вы понимаете, это не только о событиях 1916 года.

Напомним, в нынешнем августе россиянину Алексею Навальному стало плохо в самолёте Томск-Москва, экипаж совершил аварийную посадку в Омске, там врачи оказали ему помощь, два дня спустя Навальный был эвакуирован спецрейсом в Германию. Где сейчас и живёт, и даже запросил возможность продлить разрешение на пребывание в ФРГ.

Об этом деле все быстро забыли — уж очень оно похоже на столь же фарсовое отравление Скрипалей почти трехлетней давности. Отдельные «защитники демократии» в Европе требовали (какая неожиданность!) запретить строительство российско-германского газопровода «Северный поток-2», но на днях, 11 декабря, его возобновили.

Значит, надо возобновить и информационные атаки на Россию.

Если вы думаете, что перечень доказательств «вины России в деле Навального» ограничивается отравлением Распутина в 1916 году — то нет. Есть и более убойные аргументы. Автор статьи, вспомнив слова Путина от 2010 года о необходимости наказания для перебежчиков из наших органов разведки — делает мощнейший вывод:

«Это ознаменовало возрождение подразделения по уничтожению шпионов, которое было запущено Иосифом Сталиным в 1940-х годах под названием «Смерть шпионам», или СМЕРШ для краткости».

Дорогие британские журналисты, если вы не в состоянии открыть Википедию, поясним: СМЕРШ был военной контрразведкой, действовал на территории СССР в годы войны. Он не занимался ликвидациями, он не занимался отравлениями, он не занимался диверсиями за рубежом. Он занимался борьбой с нацизмом, как и вы в то время…

…И вот читаешь эту огромную, наверное, под 10 тысяч знаков статью, ждёшь, когда же начнутся факты, обещанные в заголовке: «Кремль пытался отравить Навального дважды». Но нет. Громкое заглавие оказывается журналистским трюком, этой «второй попытке отравления» посвящены буквально два абзаца.

Оказывается, «российские агенты» (а кто ж ещё!) пытались отправить Навального на тот свет в больнице в Омске. Откуда автор об этом узнал? Есть ли другие доказательства, помимо его слов?.. Молчание.

Зато русские агенты — неизобретательные и тупые. По словам The Sunday Times, они якобы пытались отравить Навального перед вылетом из Омска в Берлин «тем же самым ядом».

Постойте, спросит даже робкий британский читатель, но как же он тогда выжил? Спасла доза атропина, введённая Навальному российскими врачами после экстренной посадке в Омске, отвечает The Sunday Times.

Постойте, но ведь это — введение атропина — произошло почти за два дня до якобы «второй попытки отравления Навального», от которого этот атропин спас, а перед этим он же спас Навального и от «первой попытки отравления»…

Боже, голова идёт кругом! Даже в фильмах о путешествиях во времени с попытками залатать разрывы причинно-следственных связей — и то более логичные сценарии, чем у статьи британских журналистов.

Остальное — пространные рассуждения об истории российских спецслужб, московской закулисе, Распутине, СМЕРШе, анекдотических «русских агентах Петрове и Боширове». Но под конец автор проговаривается. Он приводит график невероятного роста российского экспорта за последние годы.

Даже несмотря на санкции, в 2018 мы продали за рубеж товаров на $425 млрд, а импортировали — на почти вдвое меньшую сумму, то есть торгуем себе в прибыль.

Да. Сильная, богатая, экономически развитая Россия — это кошмар для западных корпораций, ведь она может бросить вызов на их же рынках (как это уже произошло с нашей вакциной от коронавируса, оказавшейся более эффективной, чем британско-европейские аналоги).

Отсюда и многочисленные публикации о «русских отравителях», Скрипале, Навальном и других делах: тогда можно ввести новые санкции, ударить по нашей экономике и таким нечестным путём победить.