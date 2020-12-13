Путин - правительству: Люди себя ограничивают, а вы мне сказки рассказываете

«КП» приводит наиболее яркие фрагменты этого разговора Фото: REUTERS

Телеканал «Россия-1» опубликовал запись закрытой части разговора Владимира Путина с членами правительства, в которой президент раскритиковал министров за повышение цен.

«КП» приводит наиболее яркие фрагменты этого разговора.

ВЫ МНЕ СКАЗКИ РАССКАЗЫВАЕТЕ

- Вы сказали: «мы ведем мониторинг», а рост цен на сахар происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим. Реально располагаемые доходы упали на 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 % с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь. Про то, что вы будете... Что вы там будете делать? Собрания проводить, да? И возлагаете надежды на антимонопольную службу.

НА ЧТО БУДУТ ПОШЛИНЫ?

- По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?

РОСТ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ НЕДОПУСТИМ

- Макаронные изделия выросли на 10 с половиной процентов. И продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве своем, в большинстве - в Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе... У нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях! Это чисто экономические причины. То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали СКЛ что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри!

МЫ ЗДЕСЬ СИДИМ, ЧТОБЫ ДУМАТЬ, КАК ДРУГИЕ ЛЮДИ ПИТАЮТСЯ

- Вы мне сказали «я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется». Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не «я надеюсь», а вы мне скажите, что со следующей неделе это будет стабилизировано. И вы, и Решетников! Но мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются! Значит, мука выросла почти 13%... А это кто? Что, я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете! Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь!

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ПАНДЕМИЯ?

- При чем здесь пандемия?! Она вообще не имеет никакого отношения! Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан. Потому что рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством. Причем здесь пандемия-то? Что не понятно-то? Да всем понятно! И вам понятно ,и мне понятно! Послушайте, я прошу вас повнимательнее к этом относиться...

ЕСЛИ НЕ ВМЕШАТЬСЯ, ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ ЕЩЕ

- Наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло - 30,8%, а у нас выросло на 23.8%. Значит, есть еще, куда расти. На зерновые -19.9%, да? А у нас макаронные изделия -10,5%, хлебобулочные - 6%. Если не остановить, будет расти дальше! А у нас с учетом урожайности или не урожайности уже скакнул. 71,5%. Поэтому и остановилось! А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!

РЕШИТЬ ЗА НЕДЕЛЮ

- Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.