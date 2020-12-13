Русские суперфуды: названы шесть отечественных продуктов с уникальными свойствами

Гречка содержит просто невероятное количество полезных веществ Фото: Shutterstock

Порой мы преклоняемся перед чем-то привозным, заграничным. Например, сейчас очень популярны всевозможные экзотические суперфуды, которые стоят совсем недешево, но несмотря на это спрос на них не пропадает. Еще бы, если вокруг только и говорят и пишут о том, сколько пользы для нашего здоровья эти продукты могут принести. Между тем, в тени вошедших в моду суперфудов оказываются наши традиционные продукты, многие из которых имеют не меньшее право на приставку «супер». Чтобы восстановить справедливость, «Комсомолка» обратилась к известному специалисту по здоровому питанию, исполнительному директору Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаиде Медведевой и попросила ее назвать несколько наших традиционных суперпродуктов.

1. Укроп

Оказывается, обыкновенный укроп, продающийся во всех магазинах круглый год и стоящий совсем недорого, заслуживает звание настоящего суперпродукта. Эта трава необыкновенно богата витаминами и микроэлементами.

В 100 г укропа содержатся:

- 141% дневной нормы витамина С,

- 150% дневной нормы витамина А,

- 20% дневной нормы кальция,

- 30% дневной нормы железа.

А еще укроп содержит витамин В6 и магний. Это один из самых богатых витаминами и минералами вид традиционной зелени. Но, как говорит Зинаида Медведева, настолько недооцененный, что становится даже обидно.

СОВЕТ

Эксперт предлагает использовать укроп не как украшение в виде веточки сверху блюд, а как зеленую основу для салата. В миску сначала кладем много зелени, прежде всего именно укропа, а затем сверху овощи. Нередко укроп бросают в суп, который варится, или на мясо, которое жарится или запекается. Важно помнить, что количество витаминов и полезных веществ при такой термической обработке уменьшается.

2. Семена льна

Лен — наш традиционный продукт, который выращивается с незапамятных времен. Его семена очень богаты ненасыщенными жирными кислотами омега-3. Доказано, что употребление этих кислот снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, семена льна содержат лигнаны - растительные вещества-полифенолы, которые помогают предотвращать некоторые виды онкологических заболеваний, в том числе, рак молочной железы. Причем стоит отметить, что семена льна содержат значительно больше лигнанов, чем другие растительные продукты. Важно: эти соединения содержатся именно в семенах, а когда из них делается масло - разрушаются. Так что льняное масло менее полезно, чем семена.

Также в семенах льна есть витамины группы В, магний и железо. Благодаря этому они способны помочь заменить продукты животного происхождения, которые традиционно богаты железом и магнием. Так что для вегетарианцев, живущих в наших северных широтах, семена льна просто бесценны.

СОВЕТ

Врачи рекомендуют съедать порядка 30 г льняных семян в день - это три столовые ложки. Их можно смешивать с орехами и другими семенами, либо посыпать салаты. Также в магазинах можно встретить хлеб, посыпанных различными, в том числе и этими семенами. Кстати, семена льна обладают связывающим свойством, поэтому если их перемолоть в кофемолке и добавить в тесто, то выпечка получится превосходной. Хотя некоторые полезные свойства семян льна при этом будут утрачены.

«Комсомолка» обратилась к известному специалисту по здоровому питанию, исполнительному директору Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаиде Медведевой Фото: Личный архив

3. Квашеная капуста

В ней много витамина С, клетчатки, совсем немного калорий, и к тому же она отлично сочетается с нашим традиционным рационом. Но главное преимущество в том, что квашеная капуста по типу обработки относится к ферментированным овощам – это настоящий суперфуд современности. Как говорит Зинаида Медведева, учеными было показано, что ферментированные продукты оказывают благотворное влияние на микробиом - триллионы бактерий, живущих в кишечнике и помогающих переваривать пищу, поддерживать иммунитет и восполнять нехватку витаминов. Поэтому квашеная капуста является очень хорошим пробиотиком: благодаря ферментации она создает питательную среду для полезных бактерий у нас в организме.

СОВЕТ

Стоит помнить, что в квашеной капусте зачастую довольно много соли. Поэтому людям с повышенным давлением стоит употреблять этот продукт в ограниченном количестве. Наш эксперт рекомендует два раза в неделю по паре столовых ложек.

4. Черника

Когда Зинаида Медведева назвала чернику, мне сразу вспомнились летние рынки с их ягодным изобилием. Но где же взять чернику сейчас? Как оказалось, речь идет о замороженных ягодах, продающихся в любом магазине. Специалисты поясняют, что сегодня используется быстрая, ударная заморозка ягод, при которой все витамины и полезные вещества сохраняются. И замороженная таким образом черника по свойствам ничуть не уступает свежей.

Она относится к суперфудам, поскольку среди ягод и фруктов является лидером по содержанию антиоксидантов. Эти вещества защищают наш организм от свободных радикалов, противодействуют старению и различным системным заболеваниям, включая онкологические.

Кроме того, в одном из исследований в Финляндии было доказано, что черника позволяет снизить концентрацию липопротеидов низкой плотности, то есть «плохого» холестерина почти на 30%. А также помогает нормализовать давление. Плюс ко всему черника является источником витаминов С, К, марганца, пищевых волокон.

СОВЕТ

Ученые рекомендуют съедать горсть черники каждый день. Ее можно добавлять в кашу, йогурт, салаты. Многие любят варить из черники варенье, но это, по словам Зинаиды Медведевой, не самый лучший способ. Поскольку при варке многие полезные свойства теряются, витамины разрушаются, к тому же добавление сахара минимизирует возможную пользу ягод.

5. Гречка

В ней просто невероятное количество полезных веществ, говорит эксперт. В их числе железо, цинк, селен и многие другие. Благодаря этому гречка поддерживает работу желудочно-кишечного тракта и улучшает пищеварение.

Также в гречке много белка (13%), что обеспечивает рост и развитие всего организма. В то же время эта ценная крупа - продукт с низким гликемическим индексом, она не вызывает скачков инсулина в организме, так как содержит сложные углеводы. Гречка помогает регулировать обмен веществ, восстанавливает проводимость нервных волокон сердца.

Кроме того, по словам Зинаиды Медведевой, гречневая крупа является источником питательных веществ, необходимых для полноценного роста и развития организма, профилактики ряда расстройств. Исследования показывают, что гречка даже способна снижать уровень сахара в крови на фоне течения сахарного диабета II типа. А еще она поддерживает сердечно-сосудистое здоровье, поскольку содержит ряд биологически активных веществ, оказывающих положительное воздействие на состояние сердца и сосудов.

СОВЕТ

Существуют различные виды гречки. Самая полезная зеленая, которая не подверглась высокой термической обработке и сохранила все полезные свойства. Важно: гречка относится к безглютеновым крупам – в ней не содержится белок глютен, что важно для людей с целиакией и является доступной альтернативой киноа и других модных безглютеновых круп.

6. Шиповник

Да-да, эти маленькие ягодки тоже являются суперпродуктом. Шиповник рекордсмен по витамину С: в 100 граммах сушеных ягод, которые продаются в магазинах круглый год, витамина С в 10 раз больше, чем в лимонах и апельсинах! Поэтому в сезон простуд, гриппа, а также для борьбы с хроническими воспалениями эта ягода просто незаменима.

Также шиповник богат витаминами группы А, магнием, калием, марганцем. А еще содержит каротиноид астаксантин, который имеет антивозрастное действие, поскольку помогает предотвратить распад коллагена и помогает сохранить молодость и красоту кожи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суперпродукты годжи, киноа, чиа: реальная польза или маркетинговый ход

Эксперты Роскачества разбирались, какими особыми свойствами обладают пять самых рекламируемых суперфудов. И какими хорошо знакомыми родными продуктами их можно заменить (подробности).