Звезды на «Золотом граммофоне»: Лорак и Гагарина в одинаковых платьях, Билан в костюме маляра и декольте исхудавшей Долиной

На пышной Ани платье выглядело смело и сексуально Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После шумихи вокруг «Песни года», когда блогеры обвинили фестиваль в нарушении правил Роспотребнадзора (хотя организаторы за свой счёт тестировали техническую группу на ковид, выдавали на входе всем маски и перчатки -Ред.) в ВТБ-арене правила проведения концертов ещё больше ужесточились.

Прессе и коллективам, понятное дело, в закулисье не прошмыгнуть без отрицательного теста на «корону» и без защитной амуниции. В зрительный зал тоже никакая китайская мышь не залетит. Стулья стоят в шахматном порядке с соблюдением всех норм.

Человек 30 охранников по бокам каждого ряда. Каждые десять минут бодигарды в зелёных жилетах проходят строем, заглядывают в маски, делают замечания, если кто-то приспустил защиту.

Премия начинается со скандала. В кулуарах шумят, мол, Лобода укатила домой из-за какой-то ванной. Мол, юной звезде Мари Краймбрери поставили такую же купель и Светлане это не понравилось.

На ВТБ-арене правила проведения концертов ещё больше ужесточились Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чуть позже организаторы премии напишут в Инстаграме «Русского радио»:

«Певице LOBODA отказали в участии в юбилейной Церемонии «Золотой Граммофон». Сегодня певица должна была получить свой пятый «Золотой Граммофон» за песню «Мой», а её концертный номер — завершить юбилейное шоу «Русского Радио». Причиной конфликта стало непрофессиональное поведение певицы».

Директор Лободы Нателла Крапивина, в свою очередь, озвучила позицию команды певицы.

- На протяжении двух недель мы вместе с целой командой постановщиков, каскадёров, пиротехников готовили сложный акробатический номер для премии «Золотой граммофон», в котором была задействована в качестве реквизита ванна,-говорит директор Лободы.-Специально для работы над номером был приглашён Олег Боднарчук. По всей видимости, это не понравилось режиссеру церемонии «Золотой Граммофон» Андрею Сычёву. И как оказалось, в его программе, в номере для другого артиста тоже была задействована ванна.

Омолодившаяся Лариса Долина демонстрировала откровенное декольте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы абсолютно не возражали против этого, но приехав на репетицию, мы увидели, что номера стоят практически один за другим. Мы обратились к режиссеру и организаторам с просьбой разнести номера в программе. Ибо это является не только непрофессионализмом, но и абсолютным неуважением к зрителю.

Мы привыкли держать высокую планку качества и полностью сами финансировали свой номер, чтобы в очередной раз удивить и порадовать наших поклонников. Мы обязательно найдём возможность в самое ближайшее время показать его нашему зрителю, -заключила команда певицы.

Между тем, по закулисью знаменитости порхали в новых нарядах. Омолодившаяся Лариса Долина демонстрировала откровенное декольте. Сквозь прозрачную ткань наряда Ларисы Александровны отчётливо проглядывало белье артистки. Впрочем, 65-летняя звезда так помолодела и исхудала после развода с молодым мужем, что в столь дерзком наряде выглядела совсем не пошло. Практически в одинаковых золотистых платьях появились на премии Полина Гагарина и Ани Лорак.

Полина Гагарина была как всегда, элегантна и сдержана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певицам немного повезло, что костюмы смотрелись на них по-разному из-за особенностей фигур. На более пышной Ани платье выглядело более смело и сексуально. Полина же, как всегда, элегантна и сдержана.

Валерия блистала в декольтированном атласном наряде. Зону декольте певица дополнила модным массивным украшением.

Валерия блистала в декольтированном атласном наряде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Николай Басков надел костюм от российского дизайнера Середина. Как обычно, яркий, в стразах.

«Золотой голос» признался, что многие его коллеги сократили в пандемию коллективы.

Николай Басков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Первая двадцатка звёзд нормально держится, мы не жалуемся. Поем давно, можем выжить. А вот закулисная сфера (звукорежиссёры, световики, музыканты) бедствует. Многие из них уже осваивают другие профессии. А я свой коллектив полностью содержу, все гарантии выполняю. Пока могу, буду содержать. А там к весне может вакцина появится и мы начнём работать в полную силу, -делился с журналистами Николай Басков.

Юля Савичева тоже сохранила в пандемию свой коллектив. Артистка демонстрировала в закулисье дизайнерский наряд - ярко-розовый костюм в стиле Бальман, разбавленный объёмной золотой цепью. И как яркий штрих -вишнёвые губы.

Юля Савичева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юмористка Марина Федункив награждала в тот вечер Сергея Лазарева, поэтому подготовилась к встрече с прекрасным как следует - алое обтягивающее платье и в цвет ему гигантский бант.

Юмористка Марина Федункив награждала в тот вечер Сергея Лазарева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Диму Билана, отхватившего в тот вечер аж два граммофона, «собрали» на премию российские дизайнеры-жилетка, подчёркивающая бицепсы и чёрные джинсы-скинни с белыми кляксами на икрах.

-Костюм маляра -так я в шутку назвал свой образ,-признался Билан.

Дима рассказал, что занят сейчас новым домом. Артист только-только переехал в более просторный загородный особняк и сейчас вовсю его обустраивает.

Дима Билан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГО НАГРАДИЛИ?

Среди лауреатов XXV юбилейной Церемонии «Золотой Граммофон»: Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Артур Пирожков, Ёлка, Artik & Asti, Владимир Пресняков, Валерия и Макс Фадеев, Emin, Ани Лорак, Иракли & Lika Star, Ирина Дубцова, Слава, Filatov & Karas и Burito, Юлианна Караулова, Макс Барских, «Руки Вверх!», Артём Качер.

Дебютанты Церемонии 2020: Zivert, Anivar, Ханна, Niletto, Мари Краймбрери, Slider & Magnit.

На сцене ВТБ Арена разместилось самое современное световое оборудование, позволяющее воссоздать на экранах любую реальность, и традиционные декорации: от стеклянной лестницы в небо в номере Николая Баскова до чугунной ванны Мари Краймбрери.

Драгоценные статуэтки звёздам вручали: Иосиф Пригожин, Марина Федункив, Регина Тодоренко, Арман Давлетьяров, генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, врач ГКБ им. Демихова.