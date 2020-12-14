Беларуские джамахеры, умилившийся Зюганов, макака и Приап, исцеление в скорбящем мире и преображение порося в карася

Лукашенко на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы объявил о намерении осовременить Основной Закон Фото: REUTERS

После смятений с мордобоями Белоруссия, несколько успокоившись, отдалась конституционному творчеству. А. Г. Лукашенко на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы объявил о намерении осовременить Основной Закон. "Нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов", -- указал Лукашенко, -- "А у нас есть Всебелорусское народное собрание". Причем место собрания в общей системе власти не вполне понятно, но главное – это мгновенная стабилизация.

Возможно, в своем конституционном творчестве Лукашенко вдохновлялся горбачевскими образцами. Съезд народных депутатов СССР тоже был достаточно причудливой конструкцией, хотя его стабилизирующая роль оказалась недостаточной.

Но имеются и более ранние образцы. Имеется в виду Всеобщий народный конгресс Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии – институт со столь же всеобъемлющими, сколь и неясными полномочиями.

Версия о ливийском изначалии Всебелорусского народного собрания представляется более вероятной, поскольку и заграничная президентша Белоруссии С. Г. Тихановская тоже вдохновлена идеями Джамахирии. Она объявила о "виртуальном открытии Народных посольств Беларуси по всему миру", которые будут осуществлять "поддержку и солидаризацию беларусов, живущих в разных странах мира". Но ведь и при полковнике Каддафи ливийские посольства заменили на "народные бюро", функции которых были так же неясны.

Остается учредить Социалистическую Народную Беларускую Джамахирию, соправителями которой станут Лукашенко и Тихановская. После чего джамахерами все будут чрезвычайно довольны.

Тем временем в критике А. Б. Чубайса, как демонического человека и вообще князя тьмы, произошла важная перемена. В старые времена главным поносителем Чубайса и даже в некотором роде экзорцистом был лидер народно-патриотических сил Г. А. Зюганов. Но все проходит, зюгановская критика звучит все реже, да и прежней силы давно уже нет. А в роли вождя народно-патриотических сил теперь выступает даже не сам А. А. Навальный, занятый поправкой здоровья в Шварцвальдских горах, а его теперешний консильери, красносельский депутат И. В. Яшин.

Тем временем в критике Чубайса, как демонического человека и вообще князя тьмы, произошла важная перемена Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний всегда был тем, что немцы называют "Mensch beim iemand", человек при ком-то, прежде Яшин был при Б. Е. Немцове, теперь при А. А. Навальном. Бывает и такой жанр, но конечно, А. Б. Чубайсу должно быть обидно, что вместо Зюганова теперь его изгоняет Яшин. Большое понижение в ранге.

Зато Г. А. Зюганов на старость лет изрядно умилился сердцем. Прежде его снедала ревность по судьбам социалистического отечества и при явлении на публике он был мрачен и суров –

"У печки, погружен в молчанье,

Поднявши фрак, он <попу> грел

И никого во всей компаньи

Благословить он не хотел".

Теперь не то. Геннадий Андреевич мирно готовится к предстоящему празднику – "Я встречаю Новый год в кругу семьи, поздравляю друзей, однокашников. Мои близкие готовят свой домашний концерт. Я стихи пишу и учу, что-то им тоже почитаю. Готовлю новый сборник анекдотов, называется он "Коронавирус". В прежние времена на страницах антикоммунистической газеты "Не дай Бог!" его изображали кровожадным бабуином – а теперь такое преображение.

Теперь домашние приматы лишены кровожадности и отличаются разве что излишней проказливостью. Артист и производитель Б. К. Алибасов угодил в больницу с острым приступом приапизма, виновницей чего была его питомица, яванская макака Маша.

Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. Артист, как почти все люди в его летах (см. телевизионную рекламу, где благообразные старцы сообщают о пользе регулярного приема патентованных пилюль), утром и вечером употребляет разные медицинские препараты, хранимые им в таблетнице. А озорная макака смешала эти препараты с таблетками виагры, производимыми фармгигантом "Pfizer" (да, да, "Пфицер" изготовляет не только вакцину от COVID-19, но и таблетки желающим быть яровитее). Желающий всего-то понизить давление, продюсер вместо того сделался Приапом и был госпитализирован.

Тем временем за океаном Джо Байден, еще более древний годами, чем Б. К. Алибасов, оказался почтен высшим званием. Хотя с президентскими почестями все еще имеется неопределенность, "За изменение американской истории, за демонстрацию того, что сила сопереживания превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис были названы журналом Time "Человеком года".

Желающим изменить историю и продемонстрировать силу сопереживания оказывается достаточным всего лишь исправить ошибки Фортуны – и дело в шляпе. Теперь главное – избежать пагубы приапизма, и настанет исцеление в скорбящем мире.

Сила сопереживания важна и в РФ. Президент Федерации еврейских общин России раввин А. М. Борода поделился трепетом иудейских забот: "Сейчас в столице более двадцати синагог. Казалось бы, должно хватать, но есть одно "но": евреи расселены по всему городу. В шабат и праздники, установленные Торой, нельзя пользоваться транспортом. Религиозный еврей в шабат может добраться в синагогу только пешком. Поэтому в наших планах остается открытие синагог в различных районах Москвы, чтобы живущие там евреи могли молиться в шабат в синагоге, не нарушая заповедей субботы".

Но есть и другой способ. Талмудические мудрецы искони славились искусством диалектики, позволяющим преображать порося в карася. Например, есть прием, заключающийся в подкладывании бутылки с водой под ноги автопассажира. Он тем самым уже как бы не едет, а как бы плывет на корабле, что и в субботу не возбраняется. Против такого освященного традицией метода и суровый раввин Борода не найдет что возразить.