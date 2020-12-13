«Ничего хорошего»: почти половина россиян не вспомнит ни одного позитивного события за 2020 год

Для половины россиян слова «коронавирус», «пандемия», «карантин», «кризис», «кошмар» стали главными в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну и пусть себе уходит, раз он такой гадкий. Именно так можно подвести итоги и всего уходящего года, и опроса, который провели аналитики портала SuperJob. Социологи попросили россиян: «Вспомните, что хорошего случилось с вами в уходящем году?» Вопрос оказался настолько легким, что 41% опрошенных ответил, не задумываясь: «Ничего!» Некоторые даже уточнили по буквам: Николай, Иван, Харитон, Роман, Елена, Нина, Алексей. Ни-че-го. Женщины оказались более позитивны: 38% опрошенных дам не смогли вспомнить ни одного хорошего события, тогда как среди мужчин таких пессимистов набралось аж 45%. Чтобы объяснить этот феномен, не нужно быть психологом: когда ты - главный добытчик в семье, кризис ощущается острее.

Впрочем, более половины опрошенных все же смогли назвать позитивные события, случившиеся в уходящем году. Среди главных поводов для радости - успехи в работе или учебе, путешествие, пополнение в семье, крепкое здоровье или выздоровление (догадываемся, от какой болезни). А что удивительно, многие назвали минувший год удачным. «В уходящем году все было хорошо!» - радостно отрапортовали 6% опрошенных, но тут связь с их планетой прервалась.

Почему год выдался столь неудачным, пояснять, пожалуй, не стоит. Можем лишь добавить, что для половины россиян слова «коронавирус», «пандемия», «карантин», «кризис», «кошмар» и т. п. стали главными в 2020-м, а журнал Time назвал уходящий год худшим во всей истории человечества.

КОНКРЕТНО

Что хорошего случилось с вами в уходящем году?

Ничего хорошего - 41%

Успехи в учебе/работе - 7%

Все хорошо/удачный год - 6%

Отдых/путешествия - 6%

Пополнение в семье - 5%

Крепкое здоровье/выздоровление - 5%

Переезд в другой город - 3%

Здоровье родных и близких - 2%

Свадьба - 2%

Покупка недвижимости - 2%

Успехи детей - 2%

Личностный рост - 2%

Увольнение с нелюбимой работы - 2%

Другое (встреча с любимым человеком, развод, покупка машины, отдых от работы в карантин, появление домашнего животного, выход на пенсию, ремонт и т. д.) - 13%

Затрудняюсь ответить - 6%

По данным SuperJob. Опрошено 1600 человек старше 18 лет из 337 населенных пунктов России.