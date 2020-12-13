«Сводят личные счёты!»: Лобода оправдалась перед зрителями за сорванный концерт

13 декабря Светлана выразила свою позицию в Инстаграме
Фото: Личный архив
Премия «Золотой граммофон» началась с информационного пожара. Светлана Лобода отказалась выступать на церемонии, узнав, что в номере Мари Краймбрери тоже присутствует декорация ванной.
А потом устроители премии объявят в Инстаграме «Русского радио»:
«Певице LOBODA отказали в участии в юбилейной Церемонии «Золотой Граммофон».
Сегодня певица должна была получить свой пятый «Золотой Граммофон» за песню «Мой», а её концертный номер — завершить юбилейное шоу «Русского Радио».
Причиной конфликта стало непрофессиональное поведение певицы».
13 декабря Светлана выразила свою позицию в Инстаграме.
-Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии «Золотои граммофон». Мы огромнои командои 2 недели готовились к нашему выступлению,-написала Лобода.- Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение.
К сожалению, иногда человеческии фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные сче ты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу.
Обещаю вам, что в самое ближаи шее время я что-нибудь придумаю и мы обязательно увидимся.
Скучаю по Вам!
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