Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес поссорился с родственником и ударил его ножом

Промес с 2014 по 2018 год играл за московский «Спартак», став лучшим бомбардиром команды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голландская газета telegraaf.nl сообщает, что 28-летний нападающий «Аякса» Квинси Промес в воскресенье утром был арестован полицией по подозрению в причастности к серьезной поножовщине. Сама стычка произошла еще летом, когда один из членов семьи был ранен и получил очень серьезную травму колена. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.

В воскресенье утром «Аякс» подтвердил, что форварда нет на тренировке, а в полиции заявили, что арестованный может пробыть в тюрьме не более трех дней, но после этого срок содержания под стражей может быть продлен.

Голландские СМИ пишут, что все случилось во время большой семейной вечеринки в конце июля, которую устроили на складе в Абкауде. Там Квинси по неизвестным причинам вступил в жаркий спор с родственником и схватился за нож. Но, по словам свидетелей, между жертвой и Промесом встали прохожие, которые смогли предотвратить худшее.

Дело длилось так долго потом, что мужчина, на которого нападал футболист, сообщил о происшествии только месяц назад и, по словам пресс-секретаря полиции, шло предварительное расследование.

Любопытно, что еще в субботу Промес провел всю игру за «Аякс» и даже забил гол, а спустя менее чем через 24 часа уже оказался за решеткой. Так что для многих все равно остается непонятным, почему Промеса не арестовали раньше. При этом полиция отрицает, что игровой график "Аякса" был принят во внимание.

Напомним, что Промес с 2014 по 2018 год играл за московский «Спартак», став лучшим бомбардиром команды (115 игр 59 голов). В 2017 году Квинси в составе красно-белых выиграл «золото» чемпионата России. Далее голландец уехал в "Севилью", откуда его летом прошлого года за 15 миллионов евро выкупил "Аякс". Промес также уже шесть лет является игроком сборной Нидерландов, за которую провел 47 матчей и забил 7 голов.