Магомеду Исмаилову - 34 года и в смешанных единоборствах он принимает участие с марта 2011 года. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вечером 13 декабря в Москве пройдет поединок на турнире АСА 115 между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым. Встреча состоится в столице и местом ее выбрана "ВТБ Арена".

Согласно раскладам букмекеров, фаворитом поединка Магомед Исмаилов - Иван Штырков видят Исмаилова. Его шансы на успех почти в пять раз выше, чем у его оппонента.

Магомеду Исмаилову - 34 года и в смешанных единоборствах он принимает участие с марта 2011 года. На его счету - 16 побед, 2 поражения и 1 ничья. Но сейчас его победная серия - 11 поединков. Иван Штырков - младше соперника на два года и дерется с 2015 года. У него - 17 побед, 1 ничья и 1 поражение.

Свой последний бой Исмаилов провел 24 июля 2020 года, победив Александра Емельяненко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Свой последний бой Исмаилов провел 24 июля 2020 года, победив Александра Емельяненко. А вот Штырков дрался 22 февраля этого года против поляка Михаила Пастернака и одержал победу.

Поединок ожидается не ранее 22:00 по московскому времени - предварять его будут ряд других встреч турнира. Старт же всех соревнований - в 17:00 по московскому времени. Увидеть трансляцию турнира можно на официальном сайте промоушена АСА.

Отметим, что бой Александр Емельяненко - Магомед Исмаилов прошел летом 2020 года в Сочи. Победу в нем одержал Исмаилов. Как заявил еще до поединка менеджер спортсмена, за этот поединок он получил гонорар в 10 миллионов рублей. При этом, после победы над соперником Исмаилов даже поинтересовался состоянием здоровья Емельяненко.

Вечером 13 декабря в Москве пройдет поединок на турнире АСА 115 между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

К слову, промоутер Владимир Хрюнов, оценивая итог прошлого поединка Исмаилова, сказал в интервью "КП":

- Пандемия сбила фокус многим бойцам, потому что когда ты систематически занимаешься единоборствами, у тебя: подготовка - бой, подготовка - бой. А тут они готовились к бою начиная с декабря. Представляете, сколько раз тело выходило на пик? Я думаю, в этот день оно почему-то перестало слушаться Александра.