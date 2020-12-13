Роковое "Воскресение": Андрей Сапунов умер затворником после ухода из группы

Новость о смерти Андрея Сапунова заставила поклонников поверить в мистику: один из самых долгоиграющих музыкантов "Воскресения", отдавший группе около 30 лет, ушел в воскресенье, 13 декабря. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Новость о смерти Андрея Сапунова заставила поклонников поверить в мистику: один из самых долгоиграющих музыкантов "Воскресения", отдавший группе около 30 лет, ушел в воскресенье, 13 декабря. Круг замкнулся.

- Очень грустно и символично. Даже после ухода из коллектива Андрей Борисович остался с ним навсегда, - пишут в соцсетях меломаны старой школы.

Предварительная причина смерти - инфаркт. Случился ли он на фоне коронавируса или других болезней, близкие не разглашают.

- Мы приносим семье самые искренние соболезнования. Для нас это тоже тяжело - ушел родной человек, с которым связано полжизни, - рассказала kp.ru пресс-атташе "Воскресения" Нонна Абрамова. - Но от любых комментариев мы воздержимся, по крайней мере, сегодня. Нехорошо так на костях...

Лидер группы Алексей Романов ответил "КП" лишь по СМС.

- У меня нет слов, - кратко написал музыкант kp.ru.

Отказался от общения и Евгений Маргулис.

- Извините, не хочется.., - ответил Евгений Шулимович на просьбу сказать несколько слов в память о бывшем коллеге.

Между тем, сам Андрей Борисович при жизни тоже был очень закрытым человеком, особенно в последнее время. Четыре года назад он ушел из "Воскресения" из-за разногласий с Алексеем Романовым. С тех пор о его творческой, да и личной жизни почти ничего не известно: по словам приятелей, Сапунов стал практически затворником.

- В последние месяцы мы договаривались об интервью, и это было очень сложно, - признался kp.ru Кирилл Зангалис, пиар-директор Российской шахматной федерации и основатель YouTube-канала Канал "Зангалис & К". - Когда мы с Сергеем Карякиным, чемпионом мира по современному пятиборью, решили создать свой музыкальный канал, причем именно олдскульный, мы не могли обойти вниманием культовую группу "Воскресение". Нам довольно быстро удалось договориться об интервью с Алексеем Романовым. К сожалению, с Андреем Сапуновым они к тому моменту уже не общались, хотя и проработали вместе около 30 лет.

По словам Зангалиса, как журналисты, так и музыканты его предупреждали: Сапунов - не ходок на интервью.

- Я позвонил ему на день рождения (20 октября. - Ред.), не дозвонился, - продолжает Кирилл Зангалис. - Пообщались мы в итоге 8 ноября. Он настороженно поднял трубку, и я сразу выдал монолог - что наш канал без политики, хайпа и желтизны, попросил об интервью до Нового года. Он обещал подумать. Возможно, тогда он уже болел, никто ведь не знает. Я писал ему в мессенджерах, отправлял ссылки на наш канал, но Сапунов уже не отвечал. Удивительно: сегодня друг прислал мне сообщение: "Ну когда уже сделаете эфир с Андреем Сапуновым?". А через час появились новости о его смерти...

Авторы надеялись расспросить музыканта о его судьбе и карьере после ухода из культовой рок-группы.

- Ведь Андрей Борисович продолжал заниматься любимым делом - музыкой, пусть уже и не так публично. Хотелось узнать, почему он ушел в тень, почему - один из немногих - не выступил на квартирнике у Маргулиса, почему стал затворником, - рассказал "Комсомолке" Зангалис. - Для него уход из группы, конечно, был ударом. Но у них же с Романовым есть в биографии невероятный факт: они женаты на родных сестрах. Год назад в интервью нашему каналу лидер "Воскресения" признавался, что они с Сапуновым не общаются, контакт сохранили только их жены. Знаю, что поклонники группы сильно хотели их помирить, чтобы на 40 лет "Воскресения" организовать совместный концерт. Не получилось...