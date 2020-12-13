В Кремле рассказали о бункере Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в фильме "Опасный вирус. Первый год" на канале «Россия-1» об особенностях работы Владимира Путина во время пандемии. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в фильме "Опасный вирус. Первый год" на канале «Россия-1» об особенностях работы Владимира Путина во время пандемии.

«КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

- (На вопрос о слухах, что «Путин живет в бункере») Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль. Оттуда - не так часто, как хотелось бы ему - но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно.

- (О поездке в госпиталь в Коммунарку) Это было его личное решение, он всегда предпочитает увидеть своими глазами, как обстоят дела во время чрезвычайных ситуаций. И уже тогда было стойкое понимание, стойкое чувство того, что то, что приходит, приходит не на одну, не на две недели, что это требует чрезвычайной мобилизации всего и вся. Спустя несколько месяцев с того момента организацию выездных президентских мероприятий "накатали". Все наезжено, а тогда это все делалось на живую нитку.

- (Об общении Путина с людьми) Президент в каких-то срочных ситуациях общается с людьми очно. Иногда людям нужно подождать выполнения каких-то тестовых процедур перед тем, как пообщаться с президентом. Иногда можно общаться с президентом, будучи на безопасном расстоянии, это 5-6 метров. Такое тоже часто практикуется. Решение изменить режим работы президента на преимущественно удаленный принималось с учетом требований эпидемиологов. Всем необходимо было принять меры предосторожности. А с учетом того, что речь идет о главе государства, полного перехода на онлайн, на режим видеоконференций, собственно, не произошло.

- (О возвращении к обычному режиму работы) - Моя личная точка зрения, даже когда все это закончится, определенную часть совещаний можно проводить и нужно проводить по видео-конференц-связи, не тратя время на дорогу, не тратя время на сборы, на перемещения по городу, на перелеты и так далее.

- (О свои контактах с Путиным) - Нет, нет. Практически нет, в основном по телефону и по тому же ВКС.

- Путин тестируется столько, ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности главы государства. В распоряжении президента есть врачи, есть эпидемиологи, специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины.

- Где Путин будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно. Ну, он же все так: полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет.

- (О своем опыте переносить коронавирус) - Самое неприятное то, что на 7-9 день может наступать ухудшение. Что произошло у меня. То есть после недельного лечения у меня произошло ухудшение, и зона поражения легких только увеличилась. Было это в мае месяце, определенный страх присутствовал. Мы когда заболели, мы заболели с женой фактически в один день, было страшно. Первые два дня болезнь протекала достаточно терпимо. Но потом, температура когда пошла, и сделали КТ, выяснилось, что пошла пневмония. По словам врачей, может буквально за ночь удвоиться зона поражения.

Как таковых последствий нет, с венами на руках было плохо, потому что было много капельниц и так далее, и вены были на руках забиты все. Это было месяца три, наверное. Около двух-трех недель у него сохранялась слабость - такая, вот которую доселе я не испытывал. Было тяжело ходить, тяжело передвигаться. Постепенно нарабатывал-нарабатывал, буквально через две недели я уже начал заниматься спортом.