Нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе: что известно

Впервые с момента заключения соглашения стало известно о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

В субботу вечером Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, которое случилось накануне. В регионе находится 23 наблюдательных поста нашего миротворческого контингента, введенного сюда месяц назад после соглашения, достигнутого между главами Армении и Азербайджана, а также России, выступавшей посредником в урегулировании конфликта.

В воскресенье появились некоторые подробности. Огонь был открыт в районе поселков Хин Таглар и Хцаберд. Они населены армянами, но, по заключенному месяц назад соглашению, находятся на территориях, переходящих (или возвращаемых) под контроль Баку. По данным армянской стороны в перестрелке было ранено 6 армянских военнослужащих, азербайджанские источники сообщают о 4 раненных и двух погибших в своих подразделениях. Мэр Гадрута заявил, что, после прибытия российских миротворцев, огонь был прекращен.

В воскресенье же в Москве министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили ситуацию в Карабахе.

О то, что чем быстрее этот инцидент разберут, тем будет лучше всем, заявил «КП» глава думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников.

- Ваш комитет планирует запрос по инциденту?

- Для чего там есть миротворцы и для центр мониторинга? Для того, чтобы определить — кто, для чего, почему и как. Нелогично Думе сейчас на этот инцидент реагировать. Когда надо вмешиваться — если серьезное нарушение всего процесса, возобновление войны, например.

- Вы к утру воскресенья имели представление о серьезности инцидента?

- Информация, которая поступала из открытых источников, из СМИ, четкую картины не представляла. Армяне там остались, азербайджанцы туда вошли, но кто первым открыл огонь? Когда центр мониторинга полные данные представит — политики будут делать выводы.

- Но все-таки месяц без огня - почти привыкли к миру...

- Нарушение перемирия было, увы, ожидаемым. Я был удивлен, что за месяц присутствия наших миротворцев ничего, к счастью, взрывного, провокационного не произошло. На рубеже 80-х и 90-х, когда были миротворцы в Нагорном Карабахе — случалось много инцидентов с обеих сторон. Сейчас похоже, все навоевались и поняли, что без России никуда не деться. Чем быстрее разберут этот инцидент, тем лучше для всех.

А вот мнение гендиректора «Института политических исследований» Сергея Маркова.

- Всех радовала тишина в регионе в течении месяца — вас она удивляла?

- Войска Армении уходили из региона. Они понимали - почему. Потерпев поражение, оказались под угрозой большого окружения. Потому у войск Армении не было возражений. Они понимали, что должны уходить. А добровольческих партизанских отрядов на этот раз у Армении почти и не было. В отличие от войны 25-летней давности. Поскольку сейчас шла реальная война - и у добровольцев на ней никаких шансов бы не было. И такие «партизаны» сейчас ничего не могли нарушать — из-за их отсутствия.

- Тогда кто и почему огонь открыл?

- Сейчас азербайджанцы не слишком спешили входить. Они дали армянам больший срок, больше времени на уход. Понимая, что эти территории под их контроль переходят все-равно. И оттого Азербайджану не было резона идти на нарушение, на открытие огня.

И вот сейчас, когда азербайджанцы выходят на основные позиции - тут и могут возникнуть проблемы. Например, нарушения могут быть связаны с тем, что позиции, на которые должны выйти подразделения армии Азербайджана — они не всегда точно нанесены на карты.

- Но и армянское население моноэтнических сел — оно же может испытывать страх перед «чужой армией»?

- Да, там получилась некая «анклавная ситуация». Когда села с армянским населением расположены на азербайджанской территории. Но Баку, я полагаю, обязан гарантировать безопасность — и перед Москвой, и перед международным сообществом. Баку ориентирован на то, чтобы армяне пользовались всей полнотой прав. Чтобы они жили даже не так, как грузины в Гальском районе Абхазии, а лучше.

- Но вопросов то много...

- Вопрос— чей флаг там будет развиваться? Армянам гарантирована не только безопасность, но их участие в экономической, политической и культурной жизни страны. Но вот вопрос: чья полиция будет в этих районах, в этих поселках безопасность осуществлять?

- Не хотелось бы, чтобы это полностью взвалили на плечи наших миротворцев, которые введены пока на 5 лет...

- Миротворцы наши — это модераторы. Они не должны принимать участия в боевых действиях. И не будут. Ну, кроме тех случаев, когда со стороны каких бы то ни было вооруженных групп возникнет явная угроза невооруженным мирным гражданам. Вот тогда миротворцы свое оружие смогут задействовать.

И помогать разрешению ситуаций будут. К счастью, обе стороны прекрасно говорят по-русски. И есть убежденность что наши там будут действовать по совести, и эффективно.

- Доверие к нашим есть с обеих сторон?

- Очень важно, что обеими сторонами российские военные рассматриваются как дружественные военные.

Но пока не везде еще демаркированы границы, что и может вызывать трения. Возможно, нам правильно было бы четко сказать армянскому населению: вам ничего не угрожает на этих территориях.