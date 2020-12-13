Победная шайба «за шиворот»: нападающий «Северстали» Вовченко совершил редкий лакросс-гол

В матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» - «Спартак» (4:3) произошел очень красивый эпизод, решивший исход матча. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» - «Спартак» (4:3) произошел очень красивый эпизод, решивший исход матча. Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко при счете 3:2 забросил в ворота Гудачека 4-ю шайбу, которая в итоге стала победной.

Такой трюк называют лакросс-гол или «шайба Гранлунда», в честь первого хоккеиста, забросившего ее таким образом. Произошло это в полуфинале чемпионата мира-2011, когда финн Михал Гранлунд подхватил шайбу на крюк и занес ее за спину вратарю сборной России.

Гранлунду, который сейчас играет в НХЛ, повторить такую обидную для голкиперов «шутку» пока не удалось. Зато первую за океаном «шайбу за шиворот» осенью прошлого года положил российский форвард «Каролины» Андрей Свешников.

Ну а мировым рекордсменом по этому трюку является Сергей Шумаков, который уже трижды в своей карьере таким образом обижал вратарей КХЛ. Кстати, свою первую подобную шайбу Шумаков забросил еще три года назад, когда играл за ЦСКА. 29 ноября 2017 года в матче регулярного первенства КХЛ Сергей таким образом посмеялся над вратарем "Куньлуня".