Александр Большунов - победитель гонки на 15 километров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 13 декабря, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе прошла битва за победу у мужчин на 15 километрах свободным стилем с раздельного старта. После того, как сборная Норвегии отказалась, сославшись на коронавирус, принимать участие в стартах, первые четыре места заняли русские спортсмены.

Победа досталась нашему лидеру Александру Большунову. Он прошел дистанцию за 32 минуты 46,4 секунды. На 32,2 секунды отстал Андрей Мельниченко, занявший второе место. Третья позиция - у Артема Мальцева (39,5 секунды отставания). Иван Якимушкин занял четвертую позицию - 46,1 секунды отставания.

Стоит отметить, что в топ-10 по итогам старта попали еще два наших спортсмена - это Денис Спицов (9 место) и Алексей Червоткин (10). Таким образом, в десятке на этапе Кубка мира - шесть русских лыжников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итог гонки на 15 километров на Кубке мира в Давосе. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 32.46,4

2. Андрей Мельниченко (Россия) – 32,2

3. Артем Мальцев (Россия) – 39,5

4. Иван Якимушкин (Россия) – 46,1

5. Франческо де Фабиани (Италия) – 49,8

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9. Денис Спицов (Россия) – 1.01,0

10. Алексей Червоткин (Россия) – 1.01,6