«По степени фриковости мы с Леди Гагой на одной волне»: Марина Федункив показала, как готовится к новогодней ночи

Известная комедийная актриса, а ныне еще и певица приступила к съемкам видеоклипа на песню «Новогодняя» Фото: Иван МАКЕЕВ

Известная комедийная актриса, а ныне еще и певица приступила к съемкам видеоклипа на песню «Новогодняя»

Нынешний год подарил миру немало неприятных сюрпризов и все с нетерпением ждут его окончания, возлагая большие надежды на год 2021. Многие артисты даже решили повременить с выпуском традиционных декабрьских новогодних синглов, рассчитывая отыграться в следующем декабре.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако популярная актриса, певица и юмористка Марина Федункив – не из их числа. В начале декабря сняла клип на песню «Новогодняя».

- Я подумала, что какой может быть праздник, если настроение у людей на нуле и поводов для его изменения сейчас практически нет? А поэтому решила взять на себя роль «всероссийской» Снегурочки и зарядить людей максимумом позитива, напомнить, что Новый год – это очень добрый и яркий праздник. Ну и плюс к тому, многое из загаданного за праздничным столом - сбывается, так что я рассчитываю на то, что все пожелания из моей «Новогодней» песни обязательно сбудутся,-говорит kp.ru актриса.

В этот раз, вместо приглашения большого количества звезд, Марина решила показать обычных людей. Вернее, их видео из социальных сетей, на которых все они по-разному отмечают Новый год.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогерши и тик токерши, зожницы и фитнес тренерши, певицы и учительницы, бухгалтеры и сотрудники общепита – практически все социальные срезы населения и их праздничные видосики из разных соц. сетей представлены в видео. Естественно, что в ролях перечисленных выше россиян будут сама Федункив и ее «подруги» - члены коллектива Марины, концертную программу с которым артистка сейчас всячески репетирует.

Фото: Иван МАКЕЕВ

И так как получается, что видео клип «Новогодняя» еще и про популярные ныне и спасавшие россиян от тоски на карантине социальные сети, то его режиссер – Жанна Кадникова – известная по проектам «Реальные Пацаны» и «Универ» решила пойти на следующий эксперимент – снимать все будут хоть с профессиональным светом, звуком и декорациями, но частично и на мобильные телефоны. Чтобы сделать видео максимально аутентичным тому, что можно увидеть непосредственно в разных популярных социальных сетях.

Фото: Иван МАКЕЕВ

-Мне эта идея клипа очень понравилась. Во-первых, я сама активный пользователь-«милионник» и Инстаграма и Тик-тока», - говорит Федункив. -Во-вторых, съёмки на телефоны – гениальная мысль. Вон Леди ГаГа на телефон какой шикарный клип весной сняла, а я чем хуже? Как минимум, по степени легкой фриковости мы с Гагой точно на одной волне.