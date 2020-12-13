С цепи сорвались: в этом году телефонные мошенники звонили россиянам 15 миллионов раз

Чаще всего жулики представляются сотрудниками банков Фото: Shutterstock

Кризис - время, когда всякая нечисть особенно активна. Поэтому телефонные мошенники в нынешнем году настырны, как никогда. 11 декабря на заседании Совета Ассоциации банков России заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов озвучил впечатляющую цифру: с начала года мошенники звонили россиянам 15 миллионов раз. «В России наблюдается взрывной рост числа киберпреступлений», - констатировал Кузнецов. Несложно подсчитать, что в день жулики совершают около 45 тысяч звонков. Представляются они в основном «службой безопасности банка», нередко прикидываются сотрудниками сотовых операторов, социальных служб или полиции.

Что делать, если звонят с неизвестного номера? Вот три главных совета, которые дают эксперты.

- Не снимайте трубку. А если сняли, не начинайте разговор первым: возможно, система «прощупывает», есть ли на том конце провода живой человек.

- Если звонящий представляется сотрудником банка, положите трубку и перезвоните в свой банк, чтобы уточнить, действительно ли с вами хотели связаться. Номер банка указан на пластиковой карте.

- И самое главное: никому не называйте данные своей карты, даже если звонящий мамой клянется, что он не мошенник.