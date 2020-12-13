Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка Алина Загитова осенью 2020 года решилась на эксперимент. Она стала соведущей очередного сезона шоу "Ледниковый период". Ее напарником в этом проекте стал Алексей Ягудин, тоже победитель Олимпиады в свое время. Для Загитовой это - новый опыт в жизни. Ведь еще в конце лета фигуристка готовилась к традиционным предсезонным открытым прокатам.

Однако же за несколько дней до этого события написала заявление с просьбой освободить ее от участия в этом мероприятии, поскольку предстоял старт съемок очередного сезона шоу. И по итогам эфиров в адрес Загитовой была критика, на которую она довольно находчиво отвечала в своих постах в личном Инстаграме.

И вот у себя в Инстаграме Загитова выложила очередной пост, показав фотографию со съемок очередного эпизода "Ледникового периода" в красивом платье на льду. А еще - в моменты перерывов в работе на съемочной площадке.

- Спасибо всем, кто поддерживает меня, мне это очень помогает, - подписала свои личные снимки Алина Загитова на следующий день после выхода очередного эпизода телепроекта.

Болельщики спортсменки не остались в стороне:

- Алина , вы очень душевная с ребятами так тепло общаетесь! С ягудиным лучшие ведущие, - тепло поддержали свою любимицу фанаты Алины Загитовой в комментариях к посту в Инстаграме.

Напомним, что фигуристка Алина Загитова вот уже ровно год как официально объявила о паузе в своей спортивной карьере. Об этом она заявила 13 декабря 2019 года в прямом эфире "Первого канала". И с тех пор Загитовой не было ни на одном турнире - она каталась в ледовых шоу, готовилась к поступлению в университет. А в пик самоизоляции тренировалась дома.

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