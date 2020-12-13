"Ребенок будет от сурмамы": друг Шнурова раскрыл тайну музыканта и его молодой жены

В окружении звезды уверены, что 29-летняя Ольга Абрамова не захотела портить фигуру беременностью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новость о "плодотворно проведенном карантине" Сергея Шнурова, благодаря которому в его молодой семье теперь появится ребенок, стала приятным сюрпризом для поклонников. Разговоры о наследнике ходили последние два года с тех пор, как лидер "Ленинграда" женился на дочери уральского металлурга-миллионера Ольге Абрамовой, но всерьез их особо никто не принимал. Мол, у Шнурова уже есть взрослые дети, да и не похож он на трепетного папашу, который будет возиться с пеленками-распашонками. И вдруг - нестройные, но такие трогательные стихи будущего отца: "Представляю маленькие ножки, глазки, попку, ну и носик кнопкой"...

"Это решение жены"

Между тем, друг и экс-участник "Ленинграда" Стас Барецкий, который о появлении малыша узнал раньше остальных, признался прессе, что недавно видел Шнурова с супругой, но "живота не заметил". При этом около года назад Барецкий заявлял "Комсомолке": музыкант, мол, ищет суррогатную маму.

- Так от суррогатной мамы ребенок и будет, - уверенно ответил экс-"ленинградец" на звонок kp.ru. - У Ольги свои интересы в этом смысле. Знаете, сейчас для девушек фигура ведь очень важна. Нас, толстых, притесняют со всех сторон! Я вот, кстати, тоже ищу сурмаму.

- Вы сейчас не шутите?

- Про себя или про Шнура? Не переживайте, я ведь понимаю всю ответственность, думаю, прежде, чем что-то сказать. Он мужик, альфа-самец. Раз решил рожать с помощью суррогатной мамы, значит, так и будет. Как я вам говорю, так все и есть.

- Так это решение Шнурова или жены?

- Скорее, жены. Ну, девушка она молодая, еще успеет родить не одного малыша... Удачи им, семейного счастья!

Золотая дочка уральского магната

Будущие родители новости о скором прибавлении никак не комментируют: Шнуров после признания в Инстаграме отключил телефон, а его супруга и вовсе персона непубличная, интервью не дает принципиально. Даже в Инстаграме у нее закрытая страничка, доступ к которой имеют лишь самые близкие друзья.

Ольга - барышня непростая, из очень богатой семьи. Ее отец Валерий Абрамов - топ-менеджер Уральской горно-металлургической компании, крупнейшего производителя меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Прибыль холдинга, который базируется в Свердловской области, составляет сотни миллиардов рублей.

В семье Абрамовых двое дочерей: кроме младшей Ольги, есть старшая Юлия, которая мелькала в уральской прессе 2005 году, когда выбрала необычную локацию для свадьбы - уральскую филармонию. Сестры с детства занимались танцами и верховой ездой, изучали языки, играли в теннис и покоряли крутые склоны элитных горнолыжных курортов. Оля интересовалась искусством, пробовала писать стихи. Кстати, когда Шнуров впервые знакомил свою девушку с репортерами, он представил ее как "поэтессу Варвару".

В Москве Абрамова живет с 14 лет, окончила факультет международных отношений МГУ, училась в знаменитой лондонской школе искусств Christie's. Работала ли где-нибудь, неизвестно, но влюбленный Шнуров называет жену искусствоведом, а себя, соответственно, - "искусством, предметом ее интересов".

Единственной свой небольшой комментарий прессе Абрамова дала еще в студенчестве глянцевому журналу "Татлер".

- В "Балконе" и "Симачеве" тусовка в любое время дня и ночи, а еще классно готовят. А "Солянку" я люблю за отсутствие пафоса, - беспечно перечисляла светская львица свои любимые столичные рестораны.

До Шнурова, как утверждают светские хроникеры, Ольга Абрамова встречалась с бизнесменом Русланом Фархиевым - несостоявшимся женихом дочери Валентина Юдашкина, и скандально известным представителем "золотой молодежи" Ларионом Вуокилой, который в 2013 году насмерть сбил пенсионера на своем Ferrari.

Рокер стал подкаблучником

С 27-летней Ольгой Шнуров впервые появился на вечеринке "Человек года" журнала GQ осенью 2018 года, а спустя пару месяцев они узаконили отношения тайной росписью в ЗАГСе. Говорят, несмотря на достаток, четвертая жена музыканта - девушка прижимистая. Якобы Ольга ведет все финансовые дела мужа, и в первую очередь урезала зарплаты музыкантам "Ленинграда", а потом и вовсе пожелала распустить весь коллектив.

Так или иначе, с красавицей-блондинкой некогда бравый и независимый рокер-хулиган с удовольствием стал подкаблучником. Вот лишь несколько цитат "постсвадебного" Шнурова о его благоверной:

"На последние гастроли "Ленинграда" со мной поедет любимая жена - так что, девушки, не надейтесь..."

"Я изменял всем своим женам, кроме последней. Теперь я другой... (кстати, от третьей жены Матильды, как утверждают СМИ, музыкант гулял именно с Абрамовой. - Ред.)"

А вот заклятая подруга Шнура Ксения Собчак, которая после развода с Матильдой заняла ее сторону, уверена, что бывший рокер и в политику пошел исключительно ради молодой супруги.

- Именно она поссорила Шнурова с концертным директором и развалила группу "Ленинград". И все для того, чтобы пропихнуть музыканта в высшие чины, - уверена телеведущая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один»

Популярный музыкант эфире Радио «Комсомольская правда» — о «Партии роста», коронавирусе и Little Big (подробности)

«Вечеринки в нашем доме продолжались до шести утра»: бывшая жена Шнурова впервые рассказала, как вывела его из запоя

Благодаря стараниям Матильды лидер «Ленинграда» целый год жил трезвенником (подробности)