Депутат Европарламента призвала международное сообщество повлиять на ситуацию с журналистами в Латвии

Алла Березовская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К череде дел, связанных с русскоязычными журналистами в Латвии, пытаются привлечь внимание международного сообщества.

На прошлой неделе Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, который возглавлял редакцию Интернет-портала Baltnews.lv, Андрей Солопенко и Алла Березовская, сотрудничавшие с интернет-изданием Sputnik Латвия, а также публицист и общественный деятель Владимир Линдерман.

Все задержанные были отпущены под подписку о невыезде. Как позднее сообщили в Службе безопасности, задержание журналистов было связано с подозрением в нарушении ими международных санкций против России.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что эти расследования является доказательством того, что латвийские власти выдавливают из страны СМИ, связанные с Россией. В таком же ключе прокомментировал ситуацию заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич:

- Наши западные партнеры предпочли отмолчаться, что неудивительно: тема неудобная, втягиваться в трудную для них полемику не захотели, - сказал Буякевич. - Мы и не ожидали какой-то реакции с их стороны, тем более со стороны Брюсселя, который так любит поучать другие государства правам человека, прежде всего, в сфере СМИ.

Пытаются противостоять открытой русофобской политики и латвийские политики. Так депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок и член Рижской думы Мирослав Митрофанов представили официальное обращение к международному сообществу с просьбой призвать власти Латвии к диалогу с русскоязычным населением страны.

«Чтобы понять истинные причины этих репрессий, мы должны взглянуть на последние изменения ситуации с публикацией или вещанием латвийских СМИ на русском языке. Эти средства массовой информации предоставляют информацию для латвийской общественности, чьим родным языком является русский, а это почти 40% всего населения страны», - напоминают парламентарии.

Андрей Яковлев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За последние 10 лет медиарынок Латвии значительно сократился. Это привело к тому, что большая часть газет на русском языке исчезла с рынка, и многие журналисты были вынуждены искать работу в России, при этом сохраняя гражданство Латвии. «Но с начала этого года латвийские власти развернули масштабную кампанию против СМИ, работающих на русском языке».

«11 июня 2020 года латвийский парламент исключил большую часть телеканалов, вещающих на русском языке, из основного пакета местных кабельных операторов. Важно понимать, что целью этих новых ограничений была не борьба с «российской государственной пропагандой на телевидении», а ограничение вещания всех телеканалов на русском языке, даже оппозиционных, не говоря уже о культурных или просветительских, - говорится в обращении.

«Нам нужна помощь международного сообщества, чтобы заставить латвийские власти вступить в конструктивный диалог с русскоязычным меньшинством вместо политического запугивания».