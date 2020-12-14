Анекдоты: При изучении экономики всегда оказывается, что лучшее время для покупки было в прошлом году

- Дети, придумайте рассказ со словами «маска», «трубка» и «ласты».
2019 год:
- Летом мы ездили на юг. Я плавал в ластах, с маской и трубкой.
2020 год:
- Летом мы поехали на юг. Папа везде ходил без маски и заболел. В больнице ему поставили трубку. Папа чуть не склеил ласты.
* * *
- Танечка, давай что-нибудь к кофе купим.
- Вася, какой ты умница, я только хотела тебе это предложить. Ты чего хочешь?
- Да вот думаю: может, пивка?
* * *
Вчера делал с сыном уроки и за каждую ошибку заставлял его отжиматься.
Если он вырастет тупым, то хотя бы будет сильным.
* * *
Ехал тут недавно из Карелии в Москву в плацкартном вагоне с народным хором бабушек. Человек двадцать, две из которых гармонистки. В этом же вагоне ехали пьяные дембеля. Так вот дембеля просили бабулек вести себя потише…
* * *
- Дорогой, что это за голый мужик у тебя на столе? Ты что, гей?
- Выгоните кто-нибудь эту дуру из операционной!
* * *
Женщине на заметку: кто-то очень умный вычислил, что мужчина слушает женщину в среднем 15 секунд. Поэтому учитесь говорить быстро.
* * *
Прежде чем что-то сделать, я всегда спрашиваю себя: «А как бы на моем месте поступил мой кот?»
В итоге я или ем, или иду спать.