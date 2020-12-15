Анискин и все про нас

Добрый участковый Анискин, он же Жаров. Фото: Кадр из фильма

Великий вождь и учитель тов. Сталин по отношению к Михаилу Ивановичу Жарову высказался однажды: «Какую бороду Жарову ни приклей, а все равно всегда видно - вот он, Жаров!» И был прав, потому что настолько яркой личностью был Михаил Иванович, что ни за каким гримом ее не упрятать. Сила обаяния его была необыкновенная. Сыграл он в фильме «Петр Первый» Александра Меншикова - и таким подал царского приближенного, что обо всех его проделках забываешь и все прощаешь. В «Иване Грозном» исполнил Малюту Скуратова - даже и того личным своим обаянием не обделил, хотя был Малюта главным царским опричником, со всеми его злодейскими делами.

За роль Меншикова вождь наградил артиста высшей премией своего имени - первой степени, за роль Скуратова - тоже Сталинская премия. Всего их было три у Жарова. Ну и, конечно, Герой Соцтруда и народный артист. Жаров, безусловно, заслужил все эти награды.

А в опалу попал. За то, что взял в свой дом младшую сестру жены, отец которых оказался в группе кремлевских «врачей-вредителей» и был приговорен к высшей мере наказания, без возможности обжалования приговора. В итоге артисту перекрыли кислород: его перестали снимать.

Это был сильный удар. Слава богу, не отлучили от театра - Малый театр, его второй дом, в котором он и прожил до своего последнего дня, стал единственным оплотом, кормившим его. Трудное было время…

А только после всякой зимы, пусть даже и самой суровой, непременно грянет весна. Той весной 53-го началось новое время, и уже в следующем году вышел первый фильм с Жаровым - «Анна на шее», пусть и не в главной роли снявшимся, главное, он почувствовал: жизнь вновь продолжается.

Те четыре года, что Михаилу Ивановичу пришлось прожить без кино, заставили его посмотреть на себя со стороны. Да, были превосходные роли в «Путевке в жизнь», снятой еще в 1931 году, потом «Возвращение Максима», «Выборгская сторона», были изумительные комедийные роли - «Менял я женщин, как перчатки», «Медведь» по рассказу Чехова - и везде Жаров был неповторимо, редкостно обаятелен. А «Медведя» Чехов, казалось, нарочно для него заранее написал. Жаров покорял своих экранных героинь, как один только он и умел, - не прилагая к тому никаких усилий!

Он и в жизни был таковым. Да, женщин любил, умел обращаться с ними. Женат был четыре раза - у такого человека, любвеобильного по всей-то жизни, и не могло сложиться иначе. С Людмилой Целиковской, с которой он снялся в фильме «Воздушный извозчик» в 1943 году, они поженились, и любовь их завязалась прямо у нас, зрителей, на глазах - оба так друг к другу стремились, что скрыть, как им того ни хотелось, не удавалось: их чувства все равно выплескивались на экран. Это было яркое и сильное чувство… Жаль, так жаль: что-то у них не сложилось - лишь семь лет Жаров и Целиковская прожили вместе…

И вдруг на экране - деревенский участковый Анискин! Таким мы никак не ожидали увидеть любимого артиста: неторопливый и рассудительный, добрейший Анискин, которому не участковым бы быть, а быть бы ему, этому умудренному жизнью человеку, воспитателем в детском саду - потому что и к своим вынужденным подопечным он относился как к детям малым, слегка пошалившим, которым без его доброго пристрастия не обойтись.

В более чем 60 фильмах снялся Михаил Иванович и всегда являлся разным, хотя сразу же и узнаваемым - из-за этого вечно выхлестывавшего в любом образе его обаяния. Ну и таланта, конечно же. И всегда оставался самим собой.

За то и не забываем, любим.