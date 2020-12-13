Развязка «Ледникового периода»: За две недели до финала шоу Ирина Пегова раскрыла имена победителей

В «Ледниковом периоде» завершились, так сказать, показательные выступления и теперь пошла борьба за главный приз Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В «Ледниковом периоде» завершились, так сказать, показательные выступления и теперь пошла борьба за главный приз. В каждом выпуске баллы буду суммироваться по накопительной системе, а 26 декабря станет известна пара победителей. Или раньше...

Пегова срывает маски. И шоу

Непонятно, что сподвигло очаровательную Ирину Пегову на такой поступок, но очень похоже, будто актриса зачем-то назвала имена победителей проекта. Выпуски шоу записали заранее и получается так, что всем участникам известно, кто выиграл. Но все молчат, дабы сохранить интригу. Все, кроме Ирины Пеговой. В инстаграме, отвечая подписчикам на прямые вопросы (кто выиграет в проекте, раз Костомаров уже греется на пляже Мальдив?), актриса так же прямо назвала победителей шоу — Ольга Кузьмина и Александр Энберт (Пегова назвала его «Эмберт»). Через некоторое время актриса стерла этот комментарий, но до сих пор зрители пребывают в недоумении: что это было? Намеренный вброс ради отвлечения внимания от реальных триумфаторов седьмого сезона проекта, случайная проговорка в порыве хорошего настроения вечером или месть продюсерам?

Бестемьянова приговорила Бузову

Как бы не старалась Ольга Бузова в кратчайшие сроки добиться успехов на новом поприще, но фигурное катание, к счастью, не шоу-бизнес. У артистки не получается идти в лидерах проекта в паре с Дмитрием Соловьевым, несмотря на титанические старания — телеведущая выступает с треснувшими ребрами, как уверяет сама.

Известная фигуристка Наталья Бестемьянова объяснила, в чем причина того, что у Оли не получается. Оказывается, дело не только в отсутствии опыта.

— Ольга Бузова — молодец, она хорошо тренируется, но она не может победить, у нее нет такой двигательной моторики и нет такого двигательного таланта для льда, — пояснила олимпийская чемпионка.

Сотникова прочит Загитовой карьеру Губерниева

Вокруг ведущей «Ледникового периода» Алины Загитовой не прекращаются дискуссии. То обсуждают ее вес, то костюмы, то дар красноречия. И в этой канители слов вступиться за коллегу решила олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Девушка, которая вела детскую версию «Ледникового периода», считает, что у Алины большое будущее на ТВ.

- Многие ее критикуют, как мне кажется, напрасно, - сказала в интервью Сотникова. - Телевидение для Алины — абсолютно новый опыт, только-только начинает. Да, пока что-то не получается, чувствуется зажатость перед камерой. Но это нормально. Уверена, всё наладится. Не удивлюсь, если со временем Алина станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев.