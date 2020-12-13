«Я была в Чистилище»: 87-летняя режиссер «Бременских музыкантов» борется с последствиями коронавируса

Инесса Ковалевская перед переводом из ГКБ4 на долечивание и ее лечащий врач Оксана Колодяжная. Фото: Оксана КРУЧЕНКО

- Мне очень-очень плохо, - превозмогая одышку сказала режиссер Ковалевская, когда «Комсомолка» позвонила справиться о ее самочувствии. - Не знаю, выживу ли.

И повесила трубку… Вот это поворот! А думалось, что все позади. Несколько дней назад врачи Павловской больницы Москвы, прогнав такой-то метлой из ее организма коронавирус, торжественно проводили свою именитую пациентку «на долечивание» в другой стационар (были совместные фото, обещания созваниваться и просто праздник души какой-то), а тут – на тебе! Инесса Алексеевна, которая вчера – пусть слабо, но улыбалась с каталки в фотокамеру, сегодня засобиралась на тот свет. Как так? Неужели не долечили?

Не спешите меня хоронить

- Она поступила к нам по скорой, - восстанавливает историю болезни Ковалевской заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №4 Москвы Алексей Мещеряков. – 50 процентов поражения легких, сниженная сатурация, дыхательная недостаточность, слабость, повышенная температура.

В общем, все плохо, плюс возраст и хронические болячки, как отягчающие обстоятельства.

- При первом взгляде на пациента, можно понять, в какую сторону будет развиваться болезнь, - продолжает реаниматолог. - И по состоянию Ковалевской прогнозы были не очень позитивными. Мы были почти уверены, что случай будет тяжелым.

Не тут- то было. Знаменитая пациентка удивила - уже через день она окрепла, а через два стала проситься из реанимации в обычную палату.

- Крепкий она человек, - улыбается доктор Мещеряков. По-доброму, естественно. – Может, отчасти, поэтому и знаменитость. Раздумала умирать. Хотя, похоже, поначалу собиралась.

А у меня еще есть дела

Ну действительно, какой дурак отправится на тот свет, если на этом новая книга еще не издана? Как только Инесса Алексеевна вырвалась из реанимации «на свободу», ее охватил творческий порыв. Она звонила помощникам, художникам и всем, от кого зависит появление на свет ее эпистолярного детища о создании мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню» - что-то улаживала, о чем-то договаривалась, пытаясь не поддаться болячке. А та тем временем держалась за режиссера детских мультиков бульдожьей хваткой и противно рычала. Ковалевская совсем не вставала с кровати - не было сил, даже в спасительную трон-позицию (доказано, что «ковидным» больным легче дышать, лежа на животе), ее переворачивали врачи.

В 4-ой больнице, «заточенной» на лечение «ковидных» больных, ей провели курс таргетной терапии (это когда пациенту для предотвращения так называемого «цитокинового» шторма капают блокаторы интерлейкина 6), перелили плазму переболевшего «ковидом», повысили сатурацию, «успокоили» воспаленные легкие. В общем, сделали все, как следует и с чистой совестью отдали на попечение в один из столичных ветеранских госпиталей. А там Инессе Ковалевской вдруг снова «поплохело». Почему? Похоже, все испортила ее тонкая душевная организация.

- Ели я не была в аду, то в чистилище – точно, - призналась Инесса Алексеевна, когда «Комсомолка», не привыкшая сдаваться, позвонила ей снова. Где-то через неделю-полторы. На этот раз в голосе любимого мультрежиссера уже не было трагических ноток. - Не думала, что выживу. Этого не должно было быть, точно знаю. Как-то меня вытащили врачи, спасибо им. Сама бы я не выскочила. Я старый человек, творческий, впечатлительный и эмоциональный. А это, как я поняла, влияет на исход лечения.

Инесса Ковалевская перед переводом из ГКБ4 на долечивание и ее лечащий врач Оксана Колодяжная. Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Сердце, тебе не хочется покоя?

Инесса Ковалевская и сама не знает, насколько она права. Эмоции творческому человеку в работе - подспорье, а на больничной «ковидной» койке их нужно затолкать куда подальше. Как говорит психолог Юлия Шипилова, творческие люди по-другому воспринимают действительность – отсюда и проблемы. То, как быстро он них отцепится болячка во многом зависит от «полюса» внутреннего настроя пациента: «плюс» помогает, «минус» стопорит.

По сути, Инессе Ковалевской пришлось бороться и с болезнью, и собственной натурой: двое на одного – это нечестно, но создательница «Бременских», все равно победила. Теперь ждет «дембеля». Но он будет не скоро – она только-только начала присаживаться на кровати без посторонней помощи.

-Мое лечение - очень длинная и страшная история, - сказала Инесса Ковалевская напоследок. - И она еще не закончилась. Когда-нибудь я ее расскажу в красках. А пока передавайте привет вашим читателям. Пусть ждут меня.

КОММЕНТАРИИ

- Если человек внутренне перестает бороться с болезнью, он умирает, - пугает лечащий врач Инессы Ковалевской, заведующий 1-ой кардиологией 4-ой московской больницы Оксана Колодяжная. -Мы, например, недавно не смогли спасти женщину 50 с небольшим лет, которая впала в глубокую депрессию из-за «ковида». Практически все попадают к нам в состоянии страха. Люди угнетены цифрами, которые слышат в новостях. Одни ведут себя агрессивно, другие впадают в апатию, а кто-то пытается свести счеты с жизнью. Мы стараемся как-то поднимать эмоциональный фон, успокаивать людей, иначе от лечения не будет эффекта. Сейчас в «ковидных» стационарах начали работать психологи. И это очень большое подспорье для нас.

– Быстрее от коронавируса излечивается тот, кто стиснул зубы, собрал волю в кулак и лежит спокойно на животе, присосавшись к аппарату с кислородом, - подтверждает заведующий отделением интенсивной терапии резервного госпиталя на ВДНХ Максим Александров.- Коррекция тревожных состояний у пациентов сейчас обсуждается широко в медицинском сообществе. Мы даже начали использовать легкие нейролептики в работе. Замечено, как только человек расслабляется и успокаивается, показатель насыщения кислородом крови у него на 5-6 единиц поднимается.

СПРАВКА

Инесса Ковалевская – режиссер и сценарист мультфильмов, заслуженный деятель искусств РФ. Автор первого советского «мульт-мьюзикла» «Бременские музыканты» и других мультиков, обожаемых советской детворой - «Катерок», «В порту», «Чучело-Мяучело», «Сказка о Попе и работнике его Балде» и других. Всего Ковалевская сняла порядка 30 мультфильмов.